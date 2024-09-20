Это стало последней каплей: депутат Камельчук выходит из партии "Слуга народа"

"Телеграф" рассказал, чем запомнился нардеп

Нардеп Юрий Камельчук выходит из партии "Слуга Народа". Последней каплей стало переименование Червонограда, откуда он родом.

Об этом он сообщил в Новости.LIVE. Камельчук был не согласен со многими решениями его политсилы, но теперь решил окончательно покинуть ее.

"Комитет проигнорировал мою просьбу о том, чтобы исключить из постановления, которое было проголосовано недавно, о переименовании названия города Червонограда и продолжить это обсуждение. Председатель Верховной Рады проигнорировал эту просьбу... Основное в этом процессе — это игнорирование голоса общины", — сообщил он.

Кроме выхода из "Слуги Народа" слагает полномочия члена Совета Львовской областной организации:

"Я продолжаю работать во фракции, потому что должен работать в Комитете энергетики и делегации Украины в ПАСЕ, но дальше политическая идеология у меня не сходится с направлением действий политической партии "Слуга Народа", — заявил он.

У себя на странице у Телеграмм Камельчук сделал оптимистическое сообщение. Текст он подкрепил фотографией.

Переименование Червонограда

19 сентября Верховная Рада приняла решение о переименовании Червонограда в Шептицкий. Этому предшествовала рекомендация Национальной комиссии по стандартам государственного языка. В октябре 2023 года в Червонограде стартовали общественные слушания по переименованию города, где большинство присутствующих выступили против такой инициативы и проголосовали за переименование Червонограда в Червоноград. На слушаниях даже звучали антигосударственные заявления о нелегитимности Верховной Рады.

Специальная рабочая группа при городском совете утвердила 14 вариантов переименования Червонограда, выставившихся на электронное голосование. В нем приняли участие только 2823 жителей более 65-тысячного города. Наибольшее количество голосов набрало предложение переименовать город в Червоноград (35%). На втором месте оказалось название Кристинополь (29,5%). Другие варианты названий, в том числе Шептицкий, набрали менее 100 голосов.

Тогда нардеп Юрий Камельчук настаивал, что решение Нацкомиссии по переименованию – не обязанность, а рекомендация.

Юрий Камельчук – чем запомнился в Украине

44-летний Юрий Камельчук родом из Червонограда. В 2019 году во время выборов прошел в Верховную Раду IX созыва от партии "Слуга народа". НАБУ обвиняло нардепа Юрия Камельчука во лжи в декларации, но его оправдал суд.

Глава ВАКС жаловалась на Юрия Камельчука из-за вмешательства в работу суда, также суд обязал нардепа выплатить более 50 тыс. грн за мат — Камельчук нецензурно обозвал руководителя ГП "Львовуголь".

Нардеп попадал в скандал из-за неправильной парковки. А в 2020 году заявлял о вреде вакцинации.

Ранее Телеграф писал, что Безуглу уже назначили на новую должность.