Из фракции "Слуга народа" вышел очередной нардеп

Официальных комментариев нардеп не дал

В четверг, 19 декабря, народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Микиша решил выйти из парламентской фракции "Слуга народа". После этого в монобольшинстве формально осталось 232 нардепа.

Об этом сообщила Ирина Геращенко в соцсетях. Сам Микиша свое решение не комментирует.

Дмитрий Микиша является мажоритарщиком и членом группы "Умная политика" Дмитрия Разумкова. Он принял решение выйти из парламентской фракции "Слуга народа".

Информацию об этом подтвердил и нардеп Ярослав Железняк.

"В Коалиции остается 232 человека. И это при том, что среди них два просто в бегах, и еще 6-7 под подозрением НАБУ, и два не ходят от слова совсем", — написал нардеп.

Причины своего решения Микиша на данный момент не прокомментировал.

Что известно о Дмитрии Микише

Он родился 4 сентября 1985 года в городе Мерефа Харьковской области.

Окончил Украинскую государственную академию железнодорожного транспорта по специальности "организация перевозок и управление на транспорте". В 2017 году поступил на обучение в Харьковский региональный институт по специальности "Государственное управление". Был студентом The Aspen Institute Kyiv

В 2019 году в Верховной Раде Микиша вошел во фракцию "слуг". Он был членом Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

В 2021 году вошел в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова в Верховной Раде "Умная политика". Возглавил Харьковское областное подразделение ОО "Команда Разумкова".

В сентябре 2023 года был единственным нардепом, кто проголосовал против восстановления доступа к декларациям. Микиша объяснил свою позицию тем, что открытие деклараций якобы создаст угрозу безопасности людям, которые воюют против российских оккупантов

Напомним, народный депутат Юлия Яцик вышла из парламентской фракции "Слуга народа". Яцик отметила, что уже давно имела противоречия с представителями фракции и считала себя "чужой" с первого дня работы в Раде.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что нардеп Юрий Камельчук выходит из партии "Слуга Народа". Последней каплей стало переименование Червонограда, откуда он родом.