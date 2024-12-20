Хакерская атака на Министерство юстиции: в "Дії" не работают десятки сервисов
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Официальная причина – технические работы, проводимые в системе
В приложении "Дія" недоступно более 20 цифровых услуг, предоставляемых государством. Официальная причина недоступности – технические работы, которые ведет на портале государственное предприятие "Национальные информационные системы".
Об этом говорится в пресс-релизе на портале цифровых госуслуг "Дія". Назвать дату окончания технических работ на портале пока не могут.
""Дія" не хранит личные данные, а только подтягивает информацию из реестров и на портале и в приложении временно не работает ряд услуг", – говорится в сообщении.
Какие услуги недоступны для предоставления в приложении:
- Регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП;
- Выдержка из ЕГР;
- Регистрация ООО;
- Переход ООО на модельный устав;
- Строительные услуги;
- Бронирование работников;
- Перерегистрация авто;
- Брак онлайн;
- Актовые записи;
- Строительные услуги;
- Регистрация права собственности на имущество;
- Информационная справка по ДРРП;
- Кредиты ВПЛ;
- Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
- Помощь при усыновлении ребенка;
- Пособие на ребенка одинокой матери или отцу;
- Строительные услуги;
- "єОселя";
- Уведомление о поврежденном/уничтоженном имуществе;
- "єВідновлення";
- "єВідновлення" для бизнеса;
- Уведомление о ремонтных работах;
- Бронирование по сертификату;
- Международный реестр убытков;
- Заявление о браке;
- Выдержка и повторная выдача свидетельств из ДРАЦС.
"Специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть сервисы в обычном режиме как можно скорее", — добавили в пресс-релизе.
Напомним, 19 декабря в Министерстве юстиции заявили о масштабной атаке российских хакеров на учреждение. Под ударом оказалось большое количество важных государственных реестров; предварительно, восстановление их работы и данных займет в лучшем случае недели.
Позже вице-премьер-министр Ольга Стефанишина официально сообщила, что сбой — следствие масштабной атаки российских хакеров на государственные реестры. По ее словам, сейчас ведется активная работа по ликвидации последствий. На восстановление первоочередного доступа уйдут недели.