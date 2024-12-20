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Хакерская атака на Министерство юстиции: в "Дії" не работают десятки сервисов

Автор
Антон Корж
Дата публикации
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Онлайн-приложение "Дія" не может предоставлять более 20 услуг Новость обновлена 20 декабря 2024, 04:49
Онлайн-приложение "Дія" не может предоставлять более 20 услуг. Фото Дія/Facebook

Официальная причина – технические работы, проводимые в системе

В приложении "Дія" недоступно более 20 цифровых услуг, предоставляемых государством. Официальная причина недоступности – технические работы, которые ведет на портале государственное предприятие "Национальные информационные системы".

Об этом говорится в пресс-релизе на портале цифровых госуслуг "Дія". Назвать дату окончания технических работ на портале пока не могут.

""Дія" не хранит личные данные, а только подтягивает информацию из реестров и на портале и в приложении временно не работает ряд услуг", – говорится в сообщении.

Какие услуги недоступны для предоставления в приложении:

  • Регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП;
  • Выдержка из ЕГР;
  • Регистрация ООО;
  • Переход ООО на модельный устав;
  • Строительные услуги;
  • Бронирование работников;
  • Перерегистрация авто;
  • Брак онлайн;
  • Актовые записи;
  • Строительные услуги;
  • Регистрация права собственности на имущество;
  • Информационная справка по ДРРП;
  • Кредиты ВПЛ;
  • Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
  • Помощь при усыновлении ребенка;
  • Пособие на ребенка одинокой матери или отцу;
  • Строительные услуги;
  • "єОселя";
  • Уведомление о поврежденном/уничтоженном имуществе;
  • "єВідновлення";
  • "єВідновлення" для бизнеса;
  • Уведомление о ремонтных работах;
  • Бронирование по сертификату;
  • Международный реестр убытков;
  • Заявление о браке;
  • Выдержка и повторная выдача свидетельств из ДРАЦС.

"Специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть сервисы в обычном режиме как можно скорее", — добавили в пресс-релизе.

Напомним, 19 декабря в Министерстве юстиции заявили о масштабной атаке российских хакеров на учреждение. Под ударом оказалось большое количество важных государственных реестров; предварительно, восстановление их работы и данных займет в лучшем случае недели.

Позже вице-премьер-министр Ольга Стефанишина официально сообщила, что сбой — следствие масштабной атаки российских хакеров на государственные реестры. По ее словам, сейчас ведется активная работа по ликвидации последствий. На восстановление первоочередного доступа уйдут недели.

Теги:
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