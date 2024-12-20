Хакерская атака на Министерство юстиции: в "Дії" не работают десятки сервисов

Официальная причина – технические работы, проводимые в системе

В приложении "Дія" недоступно более 20 цифровых услуг, предоставляемых государством. Официальная причина недоступности – технические работы, которые ведет на портале государственное предприятие "Национальные информационные системы".

Об этом говорится в пресс-релизе на портале цифровых госуслуг "Дія". Назвать дату окончания технических работ на портале пока не могут.

""Дія" не хранит личные данные, а только подтягивает информацию из реестров и на портале и в приложении временно не работает ряд услуг", – говорится в сообщении.

Какие услуги недоступны для предоставления в приложении:

Регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП;

Выдержка из ЕГР;

Регистрация ООО;

Переход ООО на модельный устав;

Строительные услуги;

Бронирование работников;

Перерегистрация авто;

Брак онлайн;

Актовые записи;

Строительные услуги;

Регистрация права собственности на имущество;

Информационная справка по ДРРП;

Кредиты ВПЛ;

Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;

Помощь при усыновлении ребенка;

Пособие на ребенка одинокой матери или отцу;

Строительные услуги;

"єОселя";

Уведомление о поврежденном/уничтоженном имуществе;

"єВідновлення";

"єВідновлення" для бизнеса;

Уведомление о ремонтных работах;

Бронирование по сертификату;

Международный реестр убытков;

Заявление о браке;

Выдержка и повторная выдача свидетельств из ДРАЦС.

"Специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть сервисы в обычном режиме как можно скорее", — добавили в пресс-релизе.

Напомним, 19 декабря в Министерстве юстиции заявили о масштабной атаке российских хакеров на учреждение. Под ударом оказалось большое количество важных государственных реестров; предварительно, восстановление их работы и данных займет в лучшем случае недели.

Позже вице-премьер-министр Ольга Стефанишина официально сообщила, что сбой — следствие масштабной атаки российских хакеров на государственные реестры. По ее словам, сейчас ведется активная работа по ликвидации последствий. На восстановление первоочередного доступа уйдут недели.