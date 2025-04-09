"Украина не на повестке дня": о чем США и Россия будут говорить 10 апреля

Полная нормализация отношений между США и россиянами может произойти только после того, как Россия завершит войну в Украине.

Соединенные Штаты и Россия на переговорах в Стамбуле 10 апреля будут обсуждать исключительно работу посольств. Вопрос войны России в Украине подниматься не будет, он даже не на повестке дня.

Об этом заявила спикер Государственного департамента Темми Брюс на брифинге 8 апреля. По ее словам, встреча 10 апреля призвана "попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы двусторонних миссий", а не обсуждать другие вопросы.

"На повестке дня нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности, и Украина — совершенно не на повестке дня. Эти переговоры сосредоточены исключительно на работе наших посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом", – заверила чиновник.

Брюс добавила, что полная нормализация отношений между США и россиянами может произойти только после того, как Россия завершит войну в Украине. Но к этому моменту возможны некоторые сдвиги, например, по работе посольств и представительств.

Между тем, бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур считает, что президент США Дональд Трамп, видимо, взял паузу в переговорном процессе касательно прекращения огня в Украине. При этом сейчас нет свидетельств того, что он готов оказывать давление на Россию.

СМИ со ссылкой на собственные источники среди чиновников США писали, что Соединенные Штаты отошли от оценки того, что можно быстро заключить прекращение огня и мирное соглашение по войне в Украине, поскольку позиция российского режима остается без изменений. Сейчас в Белом доме обсуждается вероятность того, что в ближайшие несколько месяцев мирного соглашения не будет и разрабатываются новые планы давления на Украину и Россию.