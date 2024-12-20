Утечки данных не было? В Минюсте рассказали о последствиях кибератаки на госреестры

СБУ уже открыла уголовное производство

Из-за масштабной атаки российских хакеров Министерство юстиции Украины приостановило работу всех государственных регистров, которые находятся в их компетенции. Однако все данные были сохранены, а информация об утечке пока не подтверждается.

Об этом во время пресс-конференции рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент "Телеграфа". Она отметила, что для возобновления работы реестров нужно определенное время, а также подчеркнула, что атака не повлияла на другие информационные ресурсы государства, не связанные с Минюстом, в том числе на приложение "Дия".

В то же время Стефанишина отметила, что сейчас, что акты гражданского состояния, то есть акты о рождении, смерти, браке и разводе, можно зарегистрировать в органах госрегистрации актов гражданского состояния в бумажном виде. Она отдельно уточнила, что это относится и к актам о заключении брака.

Кроме того, Стефанишина рассказала, что действия по завещаниям будут осуществляться нотариусом без доступа к реестрам. По ее словам, будет создана правительственная горячая линия, куда граждане смогут обратиться для уточнения информации о реестрах.

В свою очередь врио Департамента кибербезопасности Службы безопасности Владимир Карастелев сообщил, что эта кибератака готовилась хакерами из Главного разведывательного управления Генштаба России несколько месяцев. В то же время, по его словам, СБУ пока не может гарантировать, что утечки данных не произошло.

Карастелев отметил, что СБУ открыла уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе по статье 438. Это нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, 19 декабря в Министерстве юстиции заявили о масштабной атаке российских хакеров на учреждение. Под ударом оказалось большое количество важных государственных реестров. Кроме того, в приложении "Дия" были недоступны более 20 цифровых услуг, предоставляемых государством.