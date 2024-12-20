Германия передает Украине разведывательные дроны Songbird, которые могут работать в экстремальных условиях (видео)

Дроны могут нести немалую полезную нагрузку

Пока в Германии предоставление дальнобойных ракет для Украины становится политическим вопросом, среди переданных от ФРГ видов вооружения заметили разведдроны Songbird. Речь идет о более чем 400 дронах, которые присылали в разное время. Конкретные модели не указаны.

Как отметили в АрмияInform, у компании-производителя есть три версии беспилотника Songbird: Songbird 60, Songbird 100 и Songbird 150. Они отличаются дальностью, полезной нагрузкой и временами в полете.

Характеристики дронов Songbird

Максимальная полезная нагрузка: Songbird 60 – 1 кг/ Songbird 100 – 2 кг/ Songbird 150 – 4,4 кг

Максимальная продолжительность полета: 57/120/105 минут

Максимальная продолжительность полета с наибольшей полезной нагрузкой: 45/90/90 минут

Дальность — 60/100/90 км

Максимальная высота — 2200/2000/5000 метров.

Все модели имеют возможность вертикального взлета и посадки, что удобно в полевых условиях. Songbird 150 благодаря улучшенным характеристикам может за один полет осмотреть до 25 км. Взлет и посадку можно автоматизировать, доступно использование большого количества датчиков, в частности сканеров LIDAR. Камера имеет 20-кратный зум, тепловизор, а в случае потери связи с оператором дрон накапливает информацию.

Среди особенностей дрона Songbird – способность работать под небольшим дождем, во время холода и зноя, даже при скорости ветра до 19 м/с.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских дронах с использованием оптоволокна. У них лучшая связь — такой способ соединения оттестировали даже на наземных дронах.