Укр

Мобилизуют ли мужчин с больной кожей

Автор
Каролина Терещенко
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Иллюстрация. Фото Коллаж "Телеграфа"

С некоторыми болезнями дают отсрочку

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории граждан не подлежат призыву, в частности, по состоянию здоровья.

Не берут в армию с серьезными заболеваниями кожи и подкожной клетчатки. Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, основанием для признания гражданина непригодным к военной службе являются следующие диагнозы:

  • диффузный нейродермит (атопический дерматит);
  • с распространенной лихенификацией кожного покрова;
  • пузырчатка обычная;
  • герпетиформный дерматит;
  • распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
  • универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).

Кроме указанных болезней, в некоторых случаях кожные заболевания могут служить основанием для временной непригодности к службе. Например, если течение заболевания имеет рецидивирующий характер или обострение, граждане могут получить отсрочку до улучшения состояния здоровья.

Напоминаем, что не мобилизуют людей с нарушениями развития, хромосомными нарушениями и деформацией. Исключить из воинскокго учета могут, если у мужчины:

  • врожденный порок развития нервной системы;
  • врожденный порок развития глаза, уха, лица и шеи;
  • врожденный порок развития системы кровообращения;
  • врожденный порок развития органов дыхания;
  • щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;
  • телеокия;
  • врожденный порок развития половых органов;
  • врожденный порок развития мочевой системы;
  • врожденный порок развития и деформации костно-мышечной системы;
  • другие врожденные пороки развития;
  • Хромосомные аномалии.

Ранее Телеграф писал, с какими болезнями могут признать временно непригодным. Временную отсрочку могут дать после острых перенесенных заболеваний.

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#Мобилизация #Непригоден #Хвороби