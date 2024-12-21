Мобилизуют ли мужчин с больной кожей
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С некоторыми болезнями дают отсрочку
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории граждан не подлежат призыву, в частности, по состоянию здоровья.
Не берут в армию с серьезными заболеваниями кожи и подкожной клетчатки. Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, основанием для признания гражданина непригодным к военной службе являются следующие диагнозы:
- диффузный нейродермит (атопический дерматит);
- с распространенной лихенификацией кожного покрова;
- пузырчатка обычная;
- герпетиформный дерматит;
- распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
- универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).
Кроме указанных болезней, в некоторых случаях кожные заболевания могут служить основанием для временной непригодности к службе. Например, если течение заболевания имеет рецидивирующий характер или обострение, граждане могут получить отсрочку до улучшения состояния здоровья.
Напоминаем, что не мобилизуют людей с нарушениями развития, хромосомными нарушениями и деформацией. Исключить из воинскокго учета могут, если у мужчины:
- врожденный порок развития нервной системы;
- врожденный порок развития глаза, уха, лица и шеи;
- врожденный порок развития системы кровообращения;
- врожденный порок развития органов дыхания;
- щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;
- телеокия;
- врожденный порок развития половых органов;
- врожденный порок развития мочевой системы;
- врожденный порок развития и деформации костно-мышечной системы;
- другие врожденные пороки развития;
- Хромосомные аномалии.
Ранее Телеграф писал, с какими болезнями могут признать временно непригодным. Временную отсрочку могут дать после острых перенесенных заболеваний.