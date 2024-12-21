Мобилизуют ли мужчин с больной кожей

С некоторыми болезнями дают отсрочку

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории граждан не подлежат призыву, в частности, по состоянию здоровья.

Не берут в армию с серьезными заболеваниями кожи и подкожной клетчатки. Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, основанием для признания гражданина непригодным к военной службе являются следующие диагнозы:

диффузный нейродермит (атопический дерматит);

с распространенной лихенификацией кожного покрова;

пузырчатка обычная;

герпетиформный дерматит;

распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;

универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).

Кроме указанных болезней, в некоторых случаях кожные заболевания могут служить основанием для временной непригодности к службе. Например, если течение заболевания имеет рецидивирующий характер или обострение, граждане могут получить отсрочку до улучшения состояния здоровья.

Напоминаем, что не мобилизуют людей с нарушениями развития, хромосомными нарушениями и деформацией . Исключить из воинскокго учета могут, если у мужчины:

врожденный порок развития нервной системы;

врожденный порок развития глаза, уха, лица и шеи;

врожденный порок развития системы кровообращения;

врожденный порок развития органов дыхания;

щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;

телеокия;

врожденный порок развития половых органов;

врожденный порок развития мочевой системы;

врожденный порок развития и деформации костно-мышечной системы;

другие врожденные пороки развития;

Хромосомные аномалии.

Ранее Телеграф писал, с какими болезнями могут признать временно непригодным. Временную отсрочку могут дать после острых перенесенных заболеваний.