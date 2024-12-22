Эти 11 фамилий в Украине давали только кошатникам (список)

Носители этих фамилий отличались кошачьим нравом и любовью к четырехлапым

Наверное, ни для кого не секрет, что каждая украинская фамилия когда-то была обычным прозвищем, которое давали за какие-то особенные приметы или черты характера. Так, по одной фамилии уже можно узнать что-то интересное про ваших предков. К примеру, некоторые фамилии раньше могли давать тем, кто очень любил котов или же имел кошачьи повадки.

"Телеграф" проанализировал реестры и выяснил, сколько таких украинцев зарегистрировано на сегодняшний день.

Мы смогли выделить 11 фамилий, которые связаны с семейством кошачьих:

Котенко . Такую фамилию носят 8596 человек в Украине, при этом большинство из них живут в Киеве, Харькове и Сумах.

. Такую фамилию носят 8596 человек в Украине, при этом большинство из них живут в Киеве, Харькове и Сумах. Котик. Эту фамилию носят 4863 украинца, и больше всего она популярна в Киеве, Львове и Черновцах.

Кіт . В Украине есть 4332 человека с этой фамилией, чаще всего она встречается во Львове, Киеве и Тернополе.

. В Украине есть 4332 человека с этой фамилией, чаще всего она встречается во Львове, Киеве и Тернополе. Левко . Хотя как правило эта фамилия ассоциируется с мужеством и отвагой, ее могли также давать и тем, кто любил рыжих котов. Ее носят 2219 украинцев, и особенно распространена она во Львовской и Закарпатской областях.

. Хотя как правило эта фамилия ассоциируется с мужеством и отвагой, ее могли также давать и тем, кто любил рыжих котов. Ее носят 2219 украинцев, и особенно распространена она во Львовской и Закарпатской областях. Котович . Носителями этой фамилии являются 1685 человек, чаще всего она встречается в Одессе, Львове и Татарбунарах.

. Носителями этой фамилии являются 1685 человек, чаще всего она встречается в Одессе, Львове и Татарбунарах. Киця. 325 украинцев носят такую фамилию, особенно популярна она в Херсонской и Волынской областях.

Кітченко . В Украине есть 311 человек с такой фамилией.

. В Украине есть 311 человек с такой фамилией. Мурко, Мурка . Эти фамилии носит около 300 украинцев, чаще всего их можно встретить в Запорожье и Сумской области.

. Эти фамилии носит около 300 украинцев, чаще всего их можно встретить в Запорожье и Сумской области. Кицька, Котовий. Это довольно редкие фамилии, их сейчас носит в Украине всего 53 и 38 человека соответственно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие украинские фамилии имеют настоящий дух Рождества и Нового года.