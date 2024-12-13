Ваши предки были очень злыми людьми, если у вас такая фамилия (список)

Со временем значение таких фамилий терялось, и они превращались прямо в родственные названия

Издавна в украинских селах существовала интересная традиция – давать людям прозвища, отражающие их черты характера или поступки. Особенно часто случались фамилии, указывающие на отрицательные качества человека.

"Телеграф", опираясь на данные искусственного интеллекта, расскажет, как они звучат и что означают.

Лихий (от слова "злой", что означает злой, плохой) — такую фамилию могли дать человеку с жестким, агрессивным характером. Оно насчитывает в Украине 129 человек.

Поганий – буквально указывает на плохую репутацию или отрицательные поступки предка.

Злий – могло означать не только физический недостаток, но и моральную испорченность человека. Насчитывает 5 носителей в нашей стране.

Гнилий– прямое обозначение характера с острыми отрицательными чертами. 153 носителя в Украине.

Підлий – указание на подлое, нечестное поведение кого-то из предков. Насчитывает 17 носителей в нашей стране.

Интересно, что такие фамилии не воспринимались как оскорбительные, а являлись своего рода социальным маркером. Они помогали выделить человека среди других, указывая на его особенности.

В украинской традиции фамилии часто формировались от: личных качеств человека, рода его занятий, характерных поступков, внешних особенностей

Поэтому фамилия могла быть и своеобразной народной оценкой конкретного человека или рода. Важно понимать, что со временем значение таких фамилий терялось, и они превращались прямо в родственные названия, лишенные первоначальной отрицательной окраски.

Ранее "Телеграф" писал, сколько украинцев могут похвастаться зимними фамилиями.