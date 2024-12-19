Он назвал Украину "бессильной структурой": как выглядит могила спортивного комментатора Уткина

Журналист имел противоречивые высказывания об Украине

Российский журналист Василий Уткин прославился комментированием футбольных матчей и других спортивных событий. В том числе, он сотрудничал с ведущими украинскими телеканалами. Мужчина завуалированно высказался по поводу войны России против Украины. А в марте 2024 года он умер от сердечно-сосудистого заболевания, когда ему было 52 года.

"Телеграф" покажет, как выглядит могила известного журналиста и расскажет, что о нем известно.

Василий Уткин — что известно

Будущий спортивный комментатор родился в городе Балашиха под Москвой в 1972 году. Некоторые его родственники были расстреляны по приказу советской власти во время Большого террора. Учился на журналиста в московском вузе, но не закончил обучение из-за того, что активно работал.

Первой работой Уткина стало репортерство в программе "Взгляд". Впоследствии его назначили редактором проекта "Политбюро". Создавал спортивные репортажи для программы "Сегодня". Был соавтором и ведущим "Футбольного клуба" на "НТВ", где работал в течение 18 лет.

Первый футбольный матч прокомментировал в 1996 году. Это была игра Кубка УЕФА между тбилисским клубом "Динамо" и московским "Торпедо". На протяжении карьеры комментировал разные футбольные поединки на российском телевидении. Несколько раз работал на Олимпийских играх в 1996-2012 годах.

Уткин также комментировал Евро-2004 и Чемпионат мира по футболу 2006 года. Сотрудничал с телеканалом "СТБ", для которого комментировал Чемпионат Европы по футболу 2000 года. А для канала "Украина" комментировал Чемпионат Европы по футболу 2012 года и появлялся в программе "Большой футбол".

В Уткина были неоднозначные высказывания об Украине. Например, в 2011 году он заявил, что украинский язык — это "южнороссийский диалект русского". Также футболист говорил, что "Украинское государство — бессильная бессмысленная структура".

В то же время Уткин назвал оккупацию Россией Крыма и вооруженную агрессию на Донбассе "большой исторической ошибкой Путина". А позже частично обвинил в этих событиях Украину, сравнив наше государство с "женой, которая уходит к соседу".

О полномасштабном вторжении комментатор тоже говорил неоднозначно. Мужчина якобы выступил против страны-оккупанта, но четко не признал, что это она начала войну против Украины.

"Худший день моей жизни. Рекорд побит. Кажется, с этим рекордом сейчас будет как с Овечкиным. Он будет обновляться регулярно. Тьма и бессилие. Не думал, что в моей жизни наступит такой день", — поделился Уткин.

Василий Уткин — могила

Футбольный комментатор имел болезнь сердечно-сосудистой системы. Еще в октябре 2023 года у мужчины был обнаружен атеросклероз — закупоривание стенок сосудов холестериновыми бляшками. Медики посоветовали начать худеть, поскольку его вес был 200 килограммов. После операции на желудок мужчина начал весить 125 килограммов.

Причиной смерти комментатора явилась тромбоэмболия легочной артерии. Его пытались спасти, но безрезультатно. Журналиста отпели в Центральной клинической больнице при президенте России. А похоронили мужчину на Никольско-Трубецком кладбище в родном городке Балашиха под Москвой.

Комментатору установили деревянный крест, на котором повесили шарфы российских футбольных клубов "Спартак", "Динамо", "Локомотив". А фото покойного журналиста подписали его фразой: "Играйте в футбол". Также на могилу мужчины поклонники приносят цветы.

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