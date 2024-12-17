Как многодетному отцу получить отсрочку от мобилизации

Нужно собрать пакет определенных документов

Во время общей мобилизации в Украине некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. Это касается мужчин, которые воспитывают троих и более детей или имеют ребенка с инвалидностью.

"Телеграф" рассказывает, как им оформить отсрочку от мобилизации. Основанием является не только факт отцовства или опеки, но и обеспечение детям материальных и физических потребностей, включая содержание, образование и медицинский уход.

Чтобы воспользоваться правом на отсрочку, военнообязанный должен подать соответствующее заявление в территориальный центр комплектования (ТЦК и СП) вместе с пакетом документов, который зависит от семейного положения и ситуации:

если мужчина не проживает со своими детьми, то следует предоставить решение суда о назначении алиментов на содержание детей и справку из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов;

предоставить решение суда о назначении алиментов на содержание детей и справку из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов; если мужчина проживает со своими детьми, но разведен с их матерью – предоставить свидетельства о рождении трех и более детей, решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей;

– предоставить свидетельства о рождении трех и более детей, решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей; если это усыновленные дети – предоставить свидетельства о рождении, решение суда об усыновлении, свидетельство о регистрации брака.

Документы об усыновлении или опекунстве являются основанием для отсрочки, если они подтверждают юридический статус отца или опекуна.

Напомним, что сегодня отсрочку от призыва многодетные родители могут оформить онлайн через приложение "Резерв+". Однако воспользоваться услугой пока могут только те, кто имеет троих или более детей, рожденных в браке с одной женщиной , с которой мужчина состоит в браке на момент подачи заявки.

Если дети от разных браков или внебрачные , онлайн-оформление невозможно. Также это касается мужчин, которые уже развелись с матерью своих детей. В таких случаях необходимо обращаться в соответствующие органы с бумажными документами.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если многодетному отцу отказали в отсрочке через "Резерв+". Для начала необходимо проверить документы для подтверждения.