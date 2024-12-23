Питание и проживание в Буковеле: на курорте появилась вакансия для девушек

Один из отелей предлагает хорошие условия

Сезонная работа в Украине позволяет получать хорошую зарплату. В некоторых случаях даже до 35 тысяч гривен в месяц.

Один из ведущих отелей на горнолыжном курорте Буковель объявил об открытии вакансии администратора рецепции. Работодатель предлагает заработную плату от 25 до 35 тысяч гривен в месяц, а также обеспечивает бесплатное проживание и питание. Соответствующая вакансия размещена на сайте по поиску работы.

Отель, расположенный в Яремче на улице Михаила Грушевского, ищет молодую девушку с опытом работы в гостиничной сфере от одного года. Заведение позиционирует себя как семейный курорт, получивший награду за качество сервиса и атмосферу в 2024 году.

По информации работодателя, ежедневная оплата труда составляет 1450 гривен. Дополнительно работница будет получать 2% бронирований, оформленных через социальные сети. График работы предусматривает неделю рабочих смен и неделю отдыха. Рабочий день длится с 8:00 до 22:00.

В обязанности администратора входит широкий спектр задач. В первую очередь это регистрация и встреча гостей, предоставление информации об услугах отеля и ответы на запросы посетителей. Работница также будет отвечать за прием телефонных звонков и обработку сообщений в мессенджерах по бронированию.

Среди других задач – координация работы горничных, взаимодействие с разными отделами гостиницы и ведение внутренней документации. В сферу ответственности также входит учет расходных материалов, заказ бытовой химии и ведение учета рабочего времени персонала.

Также ранее "Телеграф" писал, что украинцам предлагают вакансию в Европе с зарплатой в 100 тысяч, учебой и проживанием. В Швейцарии ищут домработницу.