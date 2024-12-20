С жильем и питанием: украинцам предлагают работу на горнолыжном курорте
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Автор объявления подчеркнул, что это работа на полный рабочий день
Украинцам предлагают работу на горнолыжном курорте Драгобрат, который находится в Раховском районе Закарпатской области. К кандидату есть одно требование.
Соответствующая вакансия была размещена на популярном украинском сайте объявлений. Работодатель указал, что заработная плата будет составлять 27-36 тысяч гривен в месяц.
Выполнять будет необходимо обязанности администратора в гостинично-ресторанном комплексе. Автор объявления подчеркнул, что это работа на полный рабочий день.
Работнику будет обеспечено проживание и питание. Однако в требованиях указано, что у кандидата должен быть опыт работы от года до трех.
Справка: Драгобрат – самый высокий горнолыжный курорт в Украинских Карпатах, который находится в горном массиве Свидовец на территории Закарпатской области, расположен на абсолютных высотах 1300-1700 м над уровнем моря.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцев приглашают на работу в горнолыжном курорте Буковель. Работодатели готовы рассмотреть кандидата без опыта. В обязанности будет входить проведение расчетно-кассовых операций и качественное обслуживание гостей в кассе.