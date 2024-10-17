Не за копейки и не выходя из дома: где учителям готовы платить до 30 тысяч в месяц

Подобрали 3 вакансии, где платят до 30 тысяч

Учителя в Украине пока не получают 4 тысяч долларов в месяц, как обещал Зеленский в своей предвыборной кампании. Однако на рынке труда появились вакансии, где можно зарабатывать значительно выше среднего.

В некоторых случаях предлагают гибкий график и достойную оплату. Рассмотрим несколько интересных предложений для учителей, ищущих работу с высокой зарплатой.

Репетитор английского языка для детей

Одна из компаний ищет преподавателей английского для работы с детьми. Зарплата составляет от 15000 до 30000 гривен в месяц. Работа полностью дистанционная, с возможностью выбирать удобный график. Для получения максимальной зарплаты нужно работать 8 часов в день, 5 дней в неделю.

Компания предлагает свою методику преподавания и все необходимые материалы. Главная задача преподавателя – качественно проводить уроки. Есть возможности для профессионального развития и роста карьеры. Преподаватели могут работать с разными возрастными группами, проводить индивидуальные и групповые занятия, а также спикинг-клабы.

Преподаватель французского языка

Международная образовательная компания предлагает вакансию преподавателя французского языка с зарплатой от 15000 до 30000 гривен. Компания имеет свою интерактивную платформу и методику преподавания. Работа полностью дистанционная, с возможностью выбирать удобный график.

Требования к кандидатам: опыт преподавания от 6 месяцев, знание французского языка на уровне B2 и умение мотивировать студентов.

Преподаватель-методист пробных занятий в онлайн-школе математики

Онлайн-школа ищет преподавателя-методиста для проведения пробных занятий по математике. Зарплата составляет от 15000 до 30000 гривен. Работа предполагает гибкий график 5/2, который можно планировать самостоятельно каждую неделю.

Обязанности следующие: проведение пробных уроков продолжительностью 50-60 минут, тестирование уровня знаний учащихся и продажа образовательных продуктов. Компания предлагает полное обучение, официальное трудоустройство и возможность работать удаленно из любой точки мира.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что систему обучения для части детей в Украине изменят. За каждым учеником с оккупированных территорий будет закреплен персональный учитель.