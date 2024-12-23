Армия РФ могла окружить ВСУ в Макаровке: какая ситуация и что известно

Осуществляются возможности для того, чтобы все же проконтролировать наши южные рубежи, южные подходы к Великой Новоселке

Россияне замкнули окружение вокруг Макаровки, что к югу от Великой Новоселки. Силы обороны осуществляют возможности для того, чтобы противостоять врагу.

Об этом свидетельствует карта DeepState. Там отмечают о присутствии украинских войск.

Российские паблики заявляют, что армия РФ захватила и расположенное к северу от Макаровки Сторожевое (на карте DeepState указано как серая зона).

Начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко, комментируя ситуацию на соответствующем участке фронта, который согласно данным DeepState, в настоящее время в окружении россиян заявил, что там продолжают защиту территории украинские военные, приказов отступать из Макаровки нет.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Ситуация действительно сложная. Силы обороны осуществляют возможности для того, чтобы противостоять врагу, но враг осуществляет давление со всех сторон… Я думаю, что вопрос отхода наших сил обороны будет решаться высшими штабами. На сегодня осуществляются возможности для того, чтобы все же проконтролировать наши южные рубежи, южные подходы к Большой Новоселке", — сказал Петренко.

Ранее "Телеграф" писал, что появилось видео, как российские военные на самокатах штурмуют украинские позиции.