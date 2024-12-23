Мишина, Цымбалюк, Алхим и не только: главные языковые скандалы звезд в 2024 году (фото, видео)

Многие знаменитости попадали в языковые скандалы в этом году

После начала полномасштабного вторжения России многие граждане проявили сознательную позицию и начали общаться на украинском языке. К тому же законодательство обязывает говорить государственным в публичных местах. Впрочем, некоторые медийные личности и не только, проявляли пренебрежение к украинскому, вызывая конфликты.

"Телеграф" собрал подборку самых громких языковых скандалов в украинском инфопространстве за 2024 год.

Ксения Мишина

Украинская актриса продолжала некоторое время общаться на русском после полномасштабного вторжения страны-оккупанта. Однако потом люди стали критиковать Мишину за такую позицию, поэтому она начала коммуницировать в публичном пространстве на украинском.

Однако в марте 2024 года Ксения дала интервью на русском языке на YouTube-канале фитнес-тренера Сергея Пилькевича. Там она рассказывала о том, что помогло изменить ее жизнь и стать лучшей версией себя. Из-за общения на русском Мишина получила немало критики от украинцев. Впрочем, актриса никак не реагировала на это, просто закрыла комментарии под постами в соцсетях.

На одном из публичных мероприятий журналистка задала Мишиной вопрос, почему она общалась на русском на интервью. Актриса сказала, что не желает об этом говорить и вышла из кадра. Вскоре Мишина уволилась сразу из двух телеканалов — "ТЕТ", где она вела программу "Я люблю Україну" и "Ми — Україна", где была соведущей утреннего шоу. В сети предполагают, что причиной мог стать языковой скандал.

Тарас Цымбалюк

В июле 2024 года Цимбалюк развлекался со своей любимой, Светланой Готочкиной и опальной блогершей Анной Алхим. Компания слушала песни российских и белорусских исполнителей — Земфиры, группы "Леприконсы" и Сергея Мазаева. Последний активно поддерживает войну России против Украины. Ранее актер заявлял о важности украинского языка и отказа от российского контента.

Позже артист извинился за то, что слушал русскую музыку и сказал, что считает это своей ошибкой. Также он добавил, что люди чаще обращают внимание на промахи, чем на добрые дела.

Анна Алхим

Блогерша неоднократно попадала в языковые скандалы, ведь она принципиально общается на русском и слушает треки артистов из страны-агрессора. Раньше она называла Путина самым влиятельным политиком, а также развлекалась на фоне Аллеи Героев в Хмельницком.

В мае 2024 года Алхим рассказала, что автомобиль с львовскими номерами не пропускал ее на дороге, а затем сигналил. Блогерша хотела выяснить, почему неизвестные себя так вели. В салоне были мужчины в военной форме, которые сказали, что не понимают русский.

"Львовские номера, львовские два мужчины. Я ему еще раз задаю вопрос: "У вас ко мне какие-то вопросы, что это было?". Он мне говорит: "Я не понимаю вашего языка, на каком языке вы говорите? Дамы, я вас не понимаю". Иди на на* я ему хотела сказать, но я не успела, ведь он мне это сказал", — рассказала Анна.

Алхим хотела нецензурно высказаться по поводу мужчин, но не успела. После этого она стала обвинять жителей Запада Украины в разжигании вражды. Также она призвала жителей этих регионов не приезжать в Киев, где якобы говорят обычно по-русски. За такое высказывание скандальная блоггерша снова получила критику.

Вера Брежнева

Певица вернулась из страны-оккупантки на родину в 2022 году и проявила проукраинскую позицию. Она стала вести свои соцсети на государственном и английском языках, а также выпускать украиноязычные треки.

Однако в октябре 2024 года Брежнева обнародовала сообщение на русском, в котором сообщила об отмене гастрольного тура по Европе. А все потому, что организаторы не выполнили договоренности. В комментариях подписчики начали писать исполнительнице, почему она пишет на русском. Впрочем, она не ответила.

"После некоторой паузы, во время которой моя команда пыталась спасти ситуацию, я вынуждена объявить об отмене тура, запланированного на ноябрь, по вине организаторов. И планирование нового — весной", — написала исполнительница.

Гайтана

Певица, запомнившаяся украинцам треками "Самотня босса", "Шаленій", "Два вікна" в июне 2024 года распространила пост на русском. Она рассказала, что впервые за 2,5 года приобрела цветы. Такой ритуал дарит артистке чувство дома.

"Ценю жизни и еще больше люблю родных. Я купила первый цветок за два с половиной года… Это возвращает мне чувство дома. А что вам возвращает чувство дома?" – написала артистка.

Однако в комментариях пользователи сети начали обвинять Гайтану, почему она перешла на русский. Ведь до этого она распространяла посты на украинском. Певица объяснила, что ее родные общаются на разных языках. Также добавила, что ценит людей за их поступки, а не за то, на каком языке они говорят.

Ксюша Манекен

Бывшая работница эскорта решила отреагировать на слова певца Владимира Дантеса, раскритиковавшего родителей, которые общаются со своими детьми на русском. Блогерка высказалась, что некоторые публичные личности, в том числе и Дантес, "заболели комплексом Бога" и решили, что могут учить других жить.

"С началом полномасштабного вторжения наши люди поголовно заболели комплексом Бога, и почему-то дают себе право рассказывать другим, как им жить. Этой болезнью заболели и обычные люди, которые теперь ходят по комментариям и учат других, что и как им делать, а особенно эта болезнь коснулась публичных людей, обошедших уже все подкасты, и всем на свете рассказали, как все неправильно живут. Надеюсь, это лечится и все скоро будут здоровы", — написала она.

Скриншот из инстаграма Ксюши Манекен

Дантес высказался, что изменил свои взгляды по поводу языка после начала полномасштабного вторжения. В то же время, напомнил, что украинская нация сейчас борется за свое существование.

"Я — украинский еврей. Эти две нации пытаются уничтожить в течение почти всего их существования. Эти две нации меняли языки, были без государства, боролись за выживание. До сих пор борются. Всегда найдутся те, кто хочет, чтобы ты умер. Так и будет. Единственное — умру я, прожив жизнь, за которую не стыдно и свободным человеком", — добавил ведущий.

Скриншот из инстаграма Владимира Дантеса

Стася Макеева

Блогерша и участница проекта "Супермама" сказала, что не против украинского языка, но не может его выучить. Макеева сказала, что ей не получается красиво разговаривать на украинском, потому что она думает на русском. Также женщина отметила, что ее раздражает, когда кто-то заставляет ее общаться на государственном.

"Я ни в коем случае не против нашего красивого языка. Я не могу мыслить на украинском языке, мне реально тяжело. Меня раздражает, что меня заставляют", — сказала Макеева.

Участник интервью Андрей Бураков пытался объяснить Макеевой, что язык — это важный фактор идентификации нации, и это нормально совершать ошибки при его изучении. Но девушка не обратила на это внимания.

"Это показывает то, что когда человек практикуется, разговаривает, он будет делать много ошибок. Люди, которые сейчас смеются над другими людьми, которые переходят с русского на украинский, они где-то суржик употребляют. Такого не должно быть. Что я хотел сказать за инфлюэнсеров, это их часть культурного фонда. Это как шестидесятники в свое время", — сказа Бураков.

Конфликт в Киеве

В июне 2024 года двое неизвестных напали на украиноязычную девушку в Киеве, когда она сказала, что не понимает русский. Это случилось с женой военного, когда она возвращалась домой. Двое мужчин начали унижать женщину, когда услышали украинский, а также сказали, что скоро в город зайдут россияне.

Один из мужчин начал использовать нецензурную лексику в отношении женщины и пытался забрать у нее телефон. Его задержали правоохранители, санкция статьи предусматривает 4 года лишения свободы.

Конфликт в Одессе

В Одессе на одном бизнес-мероприятии спикер высказывался на русском языке. Женщина попросила его перейти на украинский, однако он сказал, что ему так удобнее говорить. Затем она спросила, будет ли переводчик на мероприятии. Спикер ответил, что никого не держит на лекции. Участницу мероприятия вывели из помещения со словами, что она "срывает" мероприятие.

Когда ситуация получила огласку, организатор извинился перед теми, кого оскорбило, что мероприятие провели на русском. Также он сказал, что не доработал этот момент.

Конфликт в Киеве

В одном из столичных книжных магазинов-кафе столицы двое мужчин общались между собой на русском языке. В то же время на дверях было объявление, что здесь нельзя общаться на вражеском языке. Так, одна из посетительниц сделала замечание неизвестным, чтобы они соблюдали правила. Мужчины же начали агрессивно реагировать и унижать украинский язык.

Когда женщина начала фиксировать инцидент на камеру, мужчина схватил ее за руку. В его отношении составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Ранее "Телеграф" писал о самых популярных украинских фильмах, вышедших в 2024 году. Среди них — ленты о певце Назарии Яремчуке, Кузьме Скрябине и киноработы о войне России против Украины.