В Донецке раздалось шесть взрывов: говорят о прилете в большую больницу (фото)
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Раненых или жертв нет
В Донецке утром 23 декабря местные жители проснулись от громких звуков. Как сообщается, раздалось по меньшей мере шесть взрывов. Согласно информации, пострадала инфраструктура больницы имени Калинина.
Как пишут в местных пабликах, в результате взрывов была повреждена котельная медицинского учреждения. На территории больницы также получили повреждения автомобили скорой помощи и личные транспортные средства медицинского персонала. Донецкие телеграмм-каналы обнародовали фотографии с места происшествия.
Оккупационные власти утверждают, что это был обстрел, и он производился с применением системы HIMARS. Местные жители сообщали о работе систем противовоздушной обороны над городом. Но эта информация не подтверждена. Информация о пострадавших в результате взрывов также отсутствует.
Больница имени Калинина является одним из крупнейших медицинских учреждений Донецка. До оккупации заведение предоставляло широкий спектр медицинских услуг местному населению и имело в своем составе несколько специализированных отделений.
Также ранее "Телеграф" сообщал, что в оккупированном Донецке "власть" хвастается новыми бумажными билетами на автобус. Жителей Украины таким не удивишь.