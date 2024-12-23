В Донецке раздалось шесть взрывов: говорят о прилете в большую больницу (фото)

Раненых или жертв нет

В Донецке утром 23 декабря местные жители проснулись от громких звуков. Как сообщается, раздалось по меньшей мере шесть взрывов. Согласно информации, пострадала инфраструктура больницы имени Калинина.

Как пишут в местных пабликах, в результате взрывов была повреждена котельная медицинского учреждения. На территории больницы также получили повреждения автомобили скорой помощи и личные транспортные средства медицинского персонала. Донецкие телеграмм-каналы обнародовали фотографии с места происшествия.

Оккупационные власти утверждают, что это был обстрел, и он производился с применением системы HIMARS. Местные жители сообщали о работе систем противовоздушной обороны над городом. Но эта информация не подтверждена. Информация о пострадавших в результате взрывов также отсутствует.

Больница имени Калинина является одним из крупнейших медицинских учреждений Донецка. До оккупации заведение предоставляло широкий спектр медицинских услуг местному населению и имело в своем составе несколько специализированных отделений.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что в оккупированном Донецке "власть" хвастается новыми бумажными билетами на автобус. Жителей Украины таким не удивишь.