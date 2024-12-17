Россияне нацелились на стратегический узел. В ВСУ объяснили, есть ли угроза для Днепропетровщины (карта)

Оккупанты продолжают давить на севере Донецкой области

Российские войска планируют войти в Днепропетровскую область. Целью врага может быть захват всей области.

Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" сообщил начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко. По его словам, сейчас россияне сосредоточили свои усилия на захвате Великой Новоселки.

Петренко объяснил, что Великая Новоселка является важным стратегическим узлом. По его словам, контроль над этим населенным пунктом открывает оккупантам возможности для дальнейшего наступления в разных направлениях.

"Речь идет как о направлении на север Донецкой области в сторону Покровска, так и в направлении запада – Запорожской области. Не исключено, что россияне имеют в своих планах заход и в Днепропетровскую область – с целью давления на Украину или захвата в целом", — подчеркнул. Петренко.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россияне усилили давление на трех направлениях Донецкой области и идут в наступление на Курщине. Враг активно применяет подразделения армии КНДР, которые уже успели понести существенные потери.