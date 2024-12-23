В оккупированном Донецке власти хвастаются новыми бумажными билетами на автобус (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Жителей Украины таким не удивишь
Во временно оккупированном Донецке появились новые билеты на общественный транспорт. Пропагандисты выпустили билеты на праздники.
Об этом сообщили российские телеграм-каналы Донецка. Там показали фото.
Их разработали оккупационные власти именно к Новому году. Их представили с символом года – змеей.
Они смотрятся действительно ярко. Однако это никак не отразится на жизни местных жителей, ведь в Донецке и так много проблем.
Паблик отмечает, что они выйдут в продажу с 24 декабря. Билет стоит 30 российских рублей (12 грн.).
Что интересно, хвастаться там особенно нечем, ведь в Украине уже более 5 лет существуют цифровые билеты, значительно облегчающие жизнь украинцам.
Напомним, во временно оккупированном Донецке неизвестные расклеили листовки на украинском языке. В них местные жители призывали прекратить сотрудничество с российскими оккупантами.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы, которые продолжают жить на временно оккупированных россиянами территориях, призывают присоединяться к Движению сопротивления. В ССО отмечают, что работа подпольщиков приносит большую пользу и помогает украинским военным бороться с оккупантами.
А также рассказывали, как выглядел особняк президента-беглеца Януковича в Донецке.