В оккупированном Донецке власти хвастаются новыми бумажными билетами на автобус (фото)

Жителей Украины таким не удивишь

Во временно оккупированном Донецке появились новые билеты на общественный транспорт. Пропагандисты выпустили билеты на праздники.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы Донецка. Там показали фото.

Их разработали оккупационные власти именно к Новому году. Их представили с символом года – змеей.

Они смотрятся действительно ярко. Однако это никак не отразится на жизни местных жителей, ведь в Донецке и так много проблем.

Паблик отмечает, что они выйдут в продажу с 24 декабря. Билет стоит 30 российских рублей (12 грн.).

Что интересно, хвастаться там особенно нечем, ведь в Украине уже более 5 лет существуют цифровые билеты, значительно облегчающие жизнь украинцам.

Напомним, во временно оккупированном Донецке неизвестные расклеили листовки на украинском языке. В них местные жители призывали прекратить сотрудничество с российскими оккупантами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы, которые продолжают жить на временно оккупированных россиянами территориях, призывают присоединяться к Движению сопротивления. В ССО отмечают, что работа подпольщиков приносит большую пользу и помогает украинским военным бороться с оккупантами.

А также рассказывали, как выглядел особняк президента-беглеца Януковича в Донецке.