Будущий республиканский Конгресс хочет помочь Украине победить, но также хочет увидеть ответственность за эти деньги, вплоть до каждого доллара

Как только республиканцы возьмут под контроль Палату представителей, Сенат и Белый дом, Украина якобы будет привлечена к ответственности за расходование помощи Соединенных Штатов Америки. Если украинцы не смогут ответить на эти вопросы, республиканцы не будут снисходительными.

Об этом пишет газета Kyiv Post, ссылаясь на вашингтонских инсайдеров. По их словам, тогда же состоятся слушания по делу о коррупции.

"Я был на Капитолийском холме на прошлой неделе и слышал много опасений по поводу коррупции в Украине", — сказал Стивен Мур, бывший советник Трампа времен его первой предвыборной кампании.

Мур, встретившись с более чем 100 представителями республиканских отделений Капитолия, чтобы проинформировать их о ситуации в Украине, уверен, что "будущий республиканский Конгресс хочет помочь Украине победить". Но там также хотят увидеть ответственность за эти деньги, вплоть до каждого доллара.

"Ожидайте много слушаний, на которых будут заданы подробные вопросы" о том, была ли американская помощь Украине использована надлежащим образом. Если украинцы не смогут ответить на эти вопросы, республиканцы не будут очень снисходительны", — заявил он.

В материале отмечается, что лидеров Конгресса интересует не только подотчетность — главный предмет обсуждения республиканцев на протяжении месяцев, — но и раскрытие сути предполагаемой коррупции в Украине.

Артур Эстопинян, один из вашингтонских лоббистов, работающих с украинскими бизнесменами, заявил, что некоторые конгрессмены были "шокированы" тем, что "бизнесмены подвергаются вымогательству со стороны высокопоставленных украинских чиновников".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военную помощь Украине теперь будет координировать НАТО, а не США.