Снова Орбан: Венгрия может заблокировать продление санкций ЕС против России

Орбан неоднократно пытался блокировать инициативы, направленные на ужесточение санкций

Из-за пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Европейский Союз может не продлить санкции против России. Орбан уже успел заявить европейским лидерам, что он-де "не готов" поддерживать продление санкций до момента, пока не пройдет инаугурация президента США Дональда Трампа в январе 2025 года.

Об этом сообщает Bloomberg. Издание напоминает, что санкции против РФ должны быть продлены до конца января 2025 года, однако из-за устаревшей и уязвимой европейской системы принятия решений для этого нужны голоса всех 27 стран-членов ЕС, что дает Орбану возможность шантажировать другие страны наложением вето.

При этом решение о продлении санкций обычно рутинное, однако шантаж Орбана может неожиданно значительно усложнить процесс продления. Это происходит на фоне беспокойства о том, что новоизбранный президент Дональд Трамп может заключить соглашение с российским правителем Владимиром Путиным, сдав ему Украину. Также Трамп неоднократно в своих выступлениях заявлял, что изменит политику по отношению к России, что потенциально может повлиять на позицию ЕС по санкциям.

Сейчас Европейский Союз и действующая администрация США работают над усилением санкционного давления на РФ, однако Орбан неоднократно пытался блокировать инициативы, направленные на ужесточение санкций или поддержку Украины. Если ЕС не сделает что-нибудь, Орбан может стать ключевой фигурой, которая будет определять курс санкционной политики ЕС и диктовать Евросоюзу свою волю.

Ранее мы сообщали, что Венгрия предложила на встрече глав стран МИД стран ЕС идею "рождественского перемирия". Впрочем, никто кроме Словакии ее не поддержал. Как утверждает глава венгерской дипломатии Петер Сийярто, идею также не поддержал его украинский коллега Андрей Сибига.

18 декабря Орбан ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского по поводу его заявлений о "перемирии". Венгерский лидер заявил, что Будапешт не будет реагировать на "провокации", и отметил ответственность Украины. В ответ в Офисе президента заявили, что Орбан – это "назойливый гонец от Путина".