Переговоры, миротворцы, ответ Путину и прекращение огня: главные заявления Зеленского на саммите ЕС

Зеленский сделал ряд важных заявлений

Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС, который проходит в Брюсселе. На нем он, в частности, поднял темы переговоров, прекращения огня и прокомментировал заявления Путина на его прямой линии.

"Телеграф" собрал главное из выступления президента. Ознакомится с его заявлениями вы можете ниже.

Переговоры с РФ

Зеленский хочет участия Европы в переговорах о мире с Россией. По его словам, Украина, как и ЕС, должна начать переговоры на сильных позициях, а сила Европы — в единстве.

"Нам нужна скоординированная работа ради длительного мира, а не просто приостановление боевых действий, к которому стремится Путин, чтобы выиграть время. Мы должны подтолкнуть Москву к настоящему, устойчивому и гарантированному миру", — заявил президент.

По его мнению, Европа и Америка способны приблизить завершение войны, справедливый и надежный мир. Однако для того, чтобы Соединенные Штаты могли применять максимальное давление, Европа должна занять четкую позицию.

Миротворцы

Украина поддерживает инициативу Франции по отправке миротворцев. Киев призывает партнеров присоединяться к этим усилиям.

"Для Европы также важно сделать значительный вклад в обеспечение безопасности. Мы поддерживаем инициативу Франции относительно военного контингента в Украине в рамках этих гарантий и призываем других партнеров присоединиться к этим усилиям, это поможет положить конец войне", — заявил президент.

Прекращение огня

По словам Зеленского, прекращения огня в Украине не будет, пока Украина не будет иметь гарантий безопасности и сильной позиции.

"Мы не можем жить в состоянии замороженного конфликта", — подчеркнул он.

Путин — отморозок

Зеленский назвал Путина отморозком за его предложение о "технологической дуэли" с Западом.

"Вы видите с кем мы имеем дело? Сегодня товарищ из Кремля сказал, что Россия предлагает "технологическую дуель". Дескать они ударят "Орешником" по Киеву, а Запад пусть даст ПВО и посмотрим, что будет. Вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки", — сказал глава держави.

"Стумбульские соглашения"

Зеленский отреагировал на утверждение российского диктатора о существовании так называемых "стамбульских соглашений".

"Он просто предлагал Украине сдаться, заморозить конфликт, изменить направление в сторону РФ, лишить нас независимости. И этот человек говорит, что это какие-то соглашения. Просто старый фантазер. Он живет в каком-нибудь своем мире. В своем аквариуме", — сказал Зеленский.

Войска КНДР

В настоящее время Россия привлекла не более 12 тыс. северокорейских военных.

"Пленных солдат КНДР пока не было, но видео с убитыми мы видели, фактически всех – с российскими паспортами, мы все это фиксируем. Также у нас есть видео, где россияне сжигают им лицо, чтобы скрыть", – рассказал президент.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский подвел итоги встречи с Рютте.