Польша будет сбивать российские ракеты при одном условии

Пока странам НАТО Россия не угрожала, говорят в Польше

Польша имеет одну из самых мощных систем противовоздушной обороны в Европе как страна НАТО. На ее территории расположены современные комплексы ПВО, способные перехватывать разные типы воздушных целей. Однако эта система не используется для защиты воздушного пространства Украины от российских атак и Польша не поможет нам защитить небо.

В интервью "Голосу Америки" глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш раскрыл детали применения систем противовоздушной защиты. Он подчеркнул, что вооруженные силы Польши получили четкие инструкции — перехват российских ракет и беспилотников будет осуществляться только в случае непосредственной угрозы польской территории.

Особое внимание польское военное руководство уделяет защите аэропорта Жешув. Этот стратегический транспортный узел охраняется силами НАТО. США, Великобритания, Германия, Норвегия и другие страны-союзники обеспечивают его противовоздушную защиту.

"И если это воздушное пространство будет нарушено, ракету или дрон собьют. Мы будем делать это, если это будет возможно физически", – отметил министр обороны Польши.

Косиняк-Камыш обратил внимание на предыдущие случаи, когда российские ракеты пересекали польскую границу. По его словам, это происходило в течение нескольких секунд. В то же время он подчеркнул, что до сих пор не было зафиксировано ни одного случая целенаправленного нацеливания ракет на польские объекты.

Также ранее "Телеграф" писал, может ли Украина сбивать "Калибры", которыми атакует Россия. РФ имеет возможность массового производства этого вооружения – примерно до 30 единиц в месяц.