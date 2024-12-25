Россияне пытаются захватить плацдарм на правом берегу Днепра. Где хотят закрепиться

Одна из его целей – обстрелы Херсона

Российские войска пытаются захватить плацдарм на правом берегу Днепра. Враг ищет слабые места в обороне украинских защитников.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире "Киев24". По его словам, россияне пытаются закрепиться на острове Козацкий.

"Там противник пытается закрепиться, перевести туда огневые силы, оказывать огневое воздействие и на Херсон, и на остальные острова рядом. Ну и вообще, держать под контролем несколько днепровских проливов", — пояснил он.

Волошин добавил, что основная цель россиян — захватить небольшой плацдарм. Им это необходимо для осуществления огневого воздействия и контроля за определенными проливами.

Отметим, 24 декабря шли интенсивные бои в районах Дальнего, Дачного и Успеновки Донецкой области. Украинские военные были вынуждены оставить отдельные позиции под Кураховым из-за значительного давления российских сил, продолжающих накапливать резервы для дальнейших атак.

Как сообщал "Телеграф", волонтер и глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут оценил, может ли Россия захватить Херсон, Днепр, Запорожье и Харьков. Враг пытается превратить Херсон в безлюдный город.