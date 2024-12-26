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Эти фамилии находятся под угрозой исчезновения: проверьте свою

Автор
Евгений Устименко
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Некоторые украинцы носят редкие фамилии
Некоторые украинцы носят редкие фамилии. Фото Коллаж "Телеграфа"

Языковед назвал фамилии, которые могут исчезнуть

Украинский язык сохранил немало фамилий, однако часть из них сегодня находится под угрозой исчезновения.

О них рассказал языковед Юлиан Редько в своей научной работе "Современные украинские фамилии". Он исследовал фамилии, которые были образованы морфологическим способом, а также имели форму родительного падежа единственного и множественного числа.

Данные фамилии имеют характерные суффиксы "-ат" или "-ят". К ним относятся фамилии:

  • Конят;
  • Максимчат;
  • Миковят;
  • Процевят;
  • Романчат;
  • Старят;
  • Хведченят;
  • Щурат.

Рассмотрим это на примере четырех фамилий. В этом поможет общество украинских родоводов "Рідні".

Конят

Фамилия Конят встречается во Львове. Сейчас в городе живет всего три человека с этой фамилией: самые популярные имена — Иван и Наталья.

Процевят

Носители данной фамилии живут во Львове и Львовской области, Киеве и Луганской области. Сейчас насчитывается 38 человек с этой фамилией. Самые популярные имена — Иван и Ольга.

Старят

В Украине живут шесть человек с этой фамилией. Эти люди проживают в Черниговской, Волынской и Луганской областях. Популярные имена: Анатолий и Мария.

Щурат

Носителей этой фамилии в Украине тоже насчитывается шесть человек. Они живут в Одессе и Славянске Донецкой области. Популярные имена: Григорий и Раиса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, о фамилиях с атмосферой зимы. Известно, сколько украинцев могут похвастаться такими.

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#Украинский язык #Фамилии #Украинский языковед #Юлиан Редько