Эти фамилии находятся под угрозой исчезновения: проверьте свою

Языковед назвал фамилии, которые могут исчезнуть

Украинский язык сохранил немало фамилий, однако часть из них сегодня находится под угрозой исчезновения.

О них рассказал языковед Юлиан Редько в своей научной работе "Современные украинские фамилии". Он исследовал фамилии, которые были образованы морфологическим способом, а также имели форму родительного падежа единственного и множественного числа.

Данные фамилии имеют характерные суффиксы "-ат" или "-ят". К ним относятся фамилии:

Конят;

Максимчат;

Миковят;

Процевят;

Романчат;

Старят;

Хведченят;

Щурат.

Рассмотрим это на примере четырех фамилий. В этом поможет общество украинских родоводов "Рідні".

Конят

Фамилия Конят встречается во Львове. Сейчас в городе живет всего три человека с этой фамилией: самые популярные имена — Иван и Наталья.

Процевят

Носители данной фамилии живут во Львове и Львовской области, Киеве и Луганской области. Сейчас насчитывается 38 человек с этой фамилией. Самые популярные имена — Иван и Ольга.

Старят

В Украине живут шесть человек с этой фамилией. Эти люди проживают в Черниговской, Волынской и Луганской областях. Популярные имена: Анатолий и Мария.

Щурат

Носителей этой фамилии в Украине тоже насчитывается шесть человек. Они живут в Одессе и Славянске Донецкой области. Популярные имена: Григорий и Раиса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, о фамилиях с атмосферой зимы. Известно, сколько украинцев могут похвастаться такими.