Эти фамилии находятся под угрозой исчезновения: проверьте свою
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Языковед назвал фамилии, которые могут исчезнуть
Украинский язык сохранил немало фамилий, однако часть из них сегодня находится под угрозой исчезновения.
О них рассказал языковед Юлиан Редько в своей научной работе "Современные украинские фамилии". Он исследовал фамилии, которые были образованы морфологическим способом, а также имели форму родительного падежа единственного и множественного числа.
Данные фамилии имеют характерные суффиксы "-ат" или "-ят". К ним относятся фамилии:
- Конят;
- Максимчат;
- Миковят;
- Процевят;
- Романчат;
- Старят;
- Хведченят;
- Щурат.
Рассмотрим это на примере четырех фамилий. В этом поможет общество украинских родоводов "Рідні".
Конят
Фамилия Конят встречается во Львове. Сейчас в городе живет всего три человека с этой фамилией: самые популярные имена — Иван и Наталья.
Процевят
Носители данной фамилии живут во Львове и Львовской области, Киеве и Луганской области. Сейчас насчитывается 38 человек с этой фамилией. Самые популярные имена — Иван и Ольга.
Старят
В Украине живут шесть человек с этой фамилией. Эти люди проживают в Черниговской, Волынской и Луганской областях. Популярные имена: Анатолий и Мария.
Щурат
Носителей этой фамилии в Украине тоже насчитывается шесть человек. Они живут в Одессе и Славянске Донецкой области. Популярные имена: Григорий и Раиса.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, о фамилиях с атмосферой зимы. Известно, сколько украинцев могут похвастаться такими.