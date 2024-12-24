Рада расследует поставки бракованных боеприпасов ВСУ: создана следственная комиссия

Инициатор – нардеп Ивченко Вадим

В Украине зарегистрирован проект о создании следственной комиссии по расследованию поставок на фронт бракованных боеприпасов. Вероятнее всего, речь идет о 120-мм артиллерийских минах.

Об этом свидетельствует портал Верховной Рады Украины. Отмечается, что инициатором законопроекта №12357 от 23.12.2024 является нардеп Ивченко Вадим Евгеньевич.

В то же время, полный текст постановления еще не опубликован, на сайте есть только дата создания и передачи на рассмотрение Рады.

"Проект Постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию халатности, нарушений и возможных диверсий в производстве, снабжении и контроле качества боеприпасов и амуниции для Вооруженных Сил Украины, а также угроз национальной безопасности и международному доверию", — именно такое название имеет новый законопроект.

Заметим, что, вероятно, речь идет о минах украинского завода-производителя боеприпасов, относительно которых недавно не утихали скандалы. Еще месяц назад, по словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, все мины из бракованной партии были отозваны на завод, и производитель обязался в ближайшее время поставить новые. Они пройдут тщательное дополнительное обследование.

Известно, что межведомственная комиссия из представителей Минобороны, Минстратегпрома и ОПК обнаружила ряд нештатных срабатываний 120-мм артиллерийских мин, поставляемых ими определенными производителями для сектора безопасности и обороны.

В настоящее время инициировано создание следственной комиссии, которая должна расследовать это дело.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, некачественное оружие еще и поступает от некоторых партеров.