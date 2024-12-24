Людей не видно, а над городом кружат дроны: как выглядит Покровск в Сочельник (репортаж)

Город стал почти безлюдным

Россияне продолжают наступать на Покровск в Донецкой области, не считаясь со своими потерями и с самим городом. От былого цветущего райцентра постепенно остается лишь его призрак.

Мрачные фото безлюдного Покровска перед Рождеством сделал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов во время своего репортажа. По его словам, город в этот вечер был почти безлюдным. За всю поездку по нему ему удалось увидеть всего трех человек.

"Полная темнота, летают вражеские дроны, постоянно слышны взрывы", — рассказывает наш фотокор.

В окнах многоэтажек видны лишь единичные огни, а улицы озаряют лишь фары машин.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит жилая многоэтажка в Кривом Роге после удара РФ. Как сообщают местные власти, количество пострадавших в Кривом Роге возросло до одиннадцати человек. Женщины 69 и 72 лет и 78-летний мужчина находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Также среди раненых есть 16-летняя девушка — ее достали из-под завалов спасатели. Три человека в тяжелом состоянии.