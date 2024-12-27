Сколько сейчас стоит снять квартиру во Львове на Новый год

Аренда квартиры будет недешевой

В этом году отдых на отдых на популярных курортах в Карпатах зимой некоторым украинцам обойдется дорого. На аренду жилья нужно будет потратить не менее 20 тысяч гривен. В то же время суточная аренда квартиры во Львове тоже будет недешевой.

О том, сколько стоит посуточно снять квартиру во Львове на Новый год, сообщает компания "Leo Grand". Стоит отметить, что сумма аренды квартиры зависит от ряда факторов. Это включает в себя район города, тип здания, в котором расположена квартира, а также наличие или отсутствие признаков ремонта.

Если снимать однокомнатную квартиру от компании "Leo Grand", то аренда будет стоить от 1000 до 1700 гривен в сутки.

Аренда двухкомнатной квартиры обойдется от 1300 до 2300 гривен в сутки.

Посуточная аренда трехкомнатной квартиры во Львове будет стоить намного дороже — от 2000 до 2900 гривен в сутки.

В компании отмечают: поселение в квартиру происходит только по наличию документов, которые подтверждают личность. Время выселения – 11:00, время заезда – с 14:00 (15:00).

В случае не заезда в первый день бронирование автоматически отменяется на следующий день. Поселение в квартиру до 14:00 дополнительно оплачивается в размере 100% стоимости проживания за сутки. Выселение из квартиры до 15:00 оплачивается дополнительно в размере 50% стоимости суток, выселение после 15:00 оплачивается 100% стоимости суток проживания. При проживании менее суток осуществляется плата за проживание 100%, не зависимо от времени заселения или выселения.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, сколько стоит снять квартиру в Днепре. По данным риэлторов, за последние полгода цена на съемное жилье в городе упала более чем на 15-20%.