Порадует ли украинцев погода в последние выходные года — прогноз для четырех крупных городов

Будет облачно и сыро

Последние выходные года в Украине будут пасмурными. Температура воздуха будет колебаться рядом с отметкой 0.

"Телеграф" рассказывает о погоде 28-29 декабря в Харькове, Одессе, Днепре и Львове. По прогнозам метеосайта sinoptik.ua, осадков в этих городах не предвидится.

Погода в Харькове 28-29 декабря

В выходные небо в городе будет затянуто облаками, однако осадков синоптики не прогнозируют. По ночам градусники будут показывать 1 градус мороза, днем будет до +1.

Погода в Одессе 28-29 декабря

Жителей этого южного украинского города на выходных солнце также не порадует, его скроют плотные облака. Однако осадков не прогнозируется. 28-29 декабря ночью ожидается около нуля, а вот днем воздух будет прогреваться до 2-3 градусов с отметкой "плюс".

Погода в Днепре 28-29 декабря

В Днепре в субботу и воскресенье без осадков. 28 декабря небо будет покрыто облаками, а в воскресенье вечером синоптики обещают прояснение. По ночам столбики термометров будут находиться на отметке 0, а днем прогнозируется 1 градус тепла.

Погода во Львове 28-29 декабря

На западе Украины, во Львове, в последние выходные 2024 также будет облачно, лишь в воскресенье днем тучи ненадолго рассеются. Ночная температура воздуха прогнозируется на уровне 1 градус мороза, днем ожидается +1 градус.

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