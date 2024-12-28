В ГУР рассказали, почему МиГи с "Кинжалами" реже взлетают

Дело не только в поражении самолетов

Украинская разведка объяснила, почему в последнее время уменьшилось количество вылетов МиГ-31К, носителей "Кижалов". Без комплексной работы украинских служб не обошлось.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Юсов в эфире Новости.LIVE. По его словам, в настоящее время РФ вынуждена привлекать дополнительные ресурсы в защиту своей авиации.

Он отметил, что в уменьшении частоты взлетевшего МиГ большую роль сыграло не только поражение самолетов, но и привлечение россиянами дополнительных средств безопасности. А это повлияло на количество атак на Украину именно "Кинжалами".

"Так и должно быть, они должны заниматься какими-то вопросами в пределах своей страны. То, что там (в России — ред.) часто разнообразные плановые "ковры" — это исключительно следствие их агрессивных действий", — говорит Юсов.

По его словам, Силы обороны Украины (СОУ) активно используют разные средства для поражения авиации и других объектов на территории РФ. И комплексная работа приносит свои результаты.

Напомним, в ГУР назвали приблизительное количество "живой силы", которое Россия держит на территории Украины. Счет идет более чем на полмиллиона солдат.

Ранее "Телеграф" рассказывал об итогах 2024 года на фронте в Украине и удалось ли удержать преимущество, о котором когда-то говорил экс-головком Валерий Залужный.