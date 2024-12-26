Объема генерации недостаточно? Эксперт рассказал, сколько будут длиться отключения света

Проблемы с энергетикой в Украине будут наблюдаться еще несколько лет

В Украине отключения света, вызванные российскими ударами по объектам энергетики, будут происходить от двух до трех лет.

Об этом в эфире "Киев 24" заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, сейчас в Украине не осталось достаточного объема генерации электроэнергии.

Даже если восстановление уничтоженных объектов критической инфраструктуры будет происходить максимально успешно, определенные ограничения будут наблюдаться в Украине еще определенный период времени, заявил Харченко.

"Нормальной является ситуация, когда при температуре -5 градусов и ниже у нас есть ограничения. У нас просто физически не осталось достаточного объема генерации в стране. Поэтому будем готовы, что с ограничениями нам в ближайшие 2-3 года нужно дружить и помнить, что они могут вернуться буквально в любой момент", — отметил эксперт.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что блекаута в Украине не будет. Энергетики знают, что делать и как защищать энергосистему, уверял эксперт.

Как сообщал "Телеграф" ранее, проблемы с электроснабжением есть также и в России. После атаки дронов 25 декабря исчез свет в некоторых населенных пунктах Белгородской области.