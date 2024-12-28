Сразу в нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света

Энергетики продолжают ликвидировать последствия масштабной российской атаки 25 декабря

В субботу, 28 декабря, в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях ввели экстренные отключения света. При этом опубликованные ранее графики отключения света не действуют.

Причиной произошедшего стало масштабное повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки РФ по территории Украины на Рождество.

Так, в Днепропетровском облэнерго сообщили потребителям о том, что по указанию "Укрэнерго" были введены экстренные отключения.

"Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", — говорится в сообщении.

На территории Сумщины с 15:00 до 18:00 применяются графики аварийных отключений (обесточены 1 и 2 очереди).

В Полтавже ввели графики аварийных отключений с 15:00 до 18:00 в объеме двух очередей.

При этом, украинцам напомнили о том, что энергосистема продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных атак россиян с начала этого года. Необходимость экономного потребления электроэнергии пока сохраняется.

"Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное и заменить уничтоженное врагом оборудование", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, а соответственно — возможны и изменения в применении мер ограничения.

"Актуальный график отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго)", — подчеркивают в "Укрэнерго".

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о трех вариантах того, как этой зимой будут отключать свет в домах украинцев.

Также замминистра энергетики Роман Андарак заявил, что графики почасовых отключений электроэнергии будут реальностью еще несколько месяцев. Как минимум – до наступления весны

Ранее "Телеграф" писал о том, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о трех вариантах того, как этой зимой будут отключать свет в домах украинцев.