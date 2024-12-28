Прибавка к пенсии: кто может получить доплату за сверхурочный стаж и какова ее сумма

Чтобы получить надбавку за сверхурочный стаж, украинцу нужно иметь более 30 и 35 лет стажа (для женщин и мужчин)

В Украине граждане, проработавшие более нормы страхового стажа, рассчитывают на надбавки. За каждый полный год выплата по возрасту должна увеличиться на 1% от размера пенсии.

Сверхурочным стажем считается более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин. Об этом напомнил Пенсионный фонд Украины.

За каждый год страхового стажа для пенсий, назначенных до 01.10.2011 года, более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, выплата увеличивается на 1%. То же касается и тех, кто наработал более 30 и 35 лет.

Следует заметить, что надбавка к выплате не может быть выше минимального размера пенсии по возрасту.

Минимальная пенсия для украинцев, имеющих более 30 и 35 лет стажа (женщины и мужчины соответственно), а для выплат, установленных до 01.10.2011 года — 20 и 25 лет, составляет прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что влияет на сумму будущей пенсии и при каких условиях она будет выше.