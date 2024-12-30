Последний день продления действия брони. Что нужно для этого сделать, рассказала адвокат

В ТЦК идти не надо

Уже 30 декабря Минобороны Украины должно было внести изменения в реестры забронированных военнообязанных лиц, где должна быть актуальна дата брони. Чтобы ее увидеть, человек должен обновить военно-учетный документ.

Об этом рассказывает адвокат Дарья Тарасенко. По ее словам, это можно сделать онлайн в "Резерв+" или "Дії".

"Все брони, действующие по состоянию на 19 декабря, автоматически продолжаются еще на месяц. Но не дольше, чем до начала февраля", — говорит адвокат.

Тарасенко говорит, что после обновления военно-учетного документа он должен иметь новую дату действия брони. Однако если в документе появилась ошибка или не правильно указана дата — это следует исправить.

Что делать, если в военном билете неправильная или неактуальная дата брони

По словам адвоката, сначала нужно обновить документ в приложении "Резерв+" или "Действие". И снова проверить все данные, чтобы они были корректно указаны.

"Если это не помогло, следует обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) с письменным заявлением с просьбой актуализировать информацию в реестре, в частности, дату бронирования", — говорит Тарасенко.

Она отметила, что правильно оформленный военно-учетный документ с актуальной датой бронирования – защита от незаконной мобилизации граждан.

Напомним, не все украинцы смогут встать на военный учет за границей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что штраф от ТЦК может быть аннулирован, но при определенных обстоятельствах.