Не присягал на Конституции Украины и не пел гимн: каким был Кравчук в день инаугурации 33 года назад (фото)

5 декабря 1991 года состоялась инаугурация первого президента независимой Украины

Леонид Кравчук — первый президент независимой Украины. Его инаугурация состоялась 5 декабря 1991 года, однако она в силу обстоятельств была не такой, как у последующих президентов страны.

"Телеграф" расскажет, какой была инаугурация уже покойного первого президента независимой Украины, которая состоялась 33 года назад.

Леонид Кравчук. Фото: Getty Images

Леонид Кравчук и его инаугурация

Инаугурация первого президента Украины Леонида Кравчука проходила в зале Верховной Рады Украины 5 декабря 1991 года. Как такового сценария этого мероприятия не было, его писали по сути на ходу, ведь это было впервые для получившей независимость Украины и ее политиков.

Во время церемонии инаугурации было положено традицию, которая остается до сих пор — президент приносит присягу в парламенте, положив одну руку на Конституцию, а другую на Пересопницкое Евангелие. Однако, Леонид Кравчук был тем, кто присягал на конституции советских времен, ведь новая украинская Конституция была утверждена только в 1996 году.

Гимн независимой Украины на церемонии инаугурации исполнял хор. На старых видеозаписях видно, что далеко не все присутствующие политики подпевали "Ще не вмерла Україна". Не подпевал и сам Леонид Кравчук. Известно также, что во время церемонии инаугурации первый президент сам надел себе на шею колар — орденскую цепь с гербовыми медальонами.

Позже Леонид Кравчук, вспоминая свою инаугурацию в интервью говорил журналистам, что в тот день все были заняты работой и думали, что и как делать. Так что после церемонии не было даже фуршета — все разошлись по своим рабочим местам. А сам президент на следующий день уехал в Беловежскую пущу для принятия исторического документа — Беловежского соглашения.

Леонид Кравчук. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила экс-президента Украины Кравчука. Похоронен на одном из старейших кладбищ Киева.