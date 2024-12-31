Как в канун Нового года выглядит Орехов, который постоянно обстреливают россияне (видео)

Несмотря на значительные разрушения, в городе убрано

Город Орехов Запорожской области, который регулярно обстреливают российские оккупанты, почти разрушен. Отсюда до линии фронта всего около 8 километров, а россияне пытаются продвигаться в направлении города.

В сети появилось видео из Орехова. На нем женщина показала, как сейчас выглядит центр города по состоянию на 30 декабря.

Возле центральной площади города даже установлена импровизированная новогодняя елка. Ее украсили гирляндами и новогодними игрушками. Кто именно установил дерево, автор видео не уточняет.

Также на видео можно увидеть, что у площади разрушены или повреждены все дома. Однако заметно, что на улицах убрано. Мусор отсутствует и на тротуарах, и на проезжей части. Кроме того, убрано даже на газонах.

Что известно об Орехове

Этот город является административным центром Ореховской городской общины Пологовского района Запорожской области. В 2021 году население города составило более 14 тысяч человек.

Орехов на карте

В марте 2022 года российские войска пытались наступать в направлении Орехова. В течение марта-апреля оккупанты наносили мощные артиллерийские и авиационные удары по населенному пункту, однако город захвачен не был. До сих пор враг его регулярно обстреливает.

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