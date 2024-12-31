Россияне бомбят Шостку: что такого в этом городе, на который нацелился враг (карта)

Город находится на севере Украины

Утром 31 декабря во время ракетной атаки россияне атаковали, в частности, город Шостка в Сумской области. Было зафиксировано целых шесть взрывов.

"Телеграф" рассказывает о том, что известно о городе, на который нацелился враг.

Шостка

Шостка — это город в Сумской области, центр Шосткинского района, который находится в 209 километрах от Сум. Его население до начала полномасштабного вторжения составляло около 70 тысяч человек.

Согласно данным из открытых источников, в городе находится пороховой завод "Звезда". Это старейшее предприятие военно-оборонной отрасли в Украине, начатое на территории подведомственного ГВА хутора Шкирмановского. Именно с этого завода возник город Шостка. Основная деятельность завода связана с выпуском дымного пороха всех марок, трубчатого и зернового пороха на основе нитроцеллюлозы, а также зарядов для ствольной артиллерии калибров 100 мм, 122 мм, 125 мм, 130 мм, 152 мм, подкалиберного выстрела. , охотничьих дымных и нитроцеллюлозного пороха, пороха для охотничьего оружия.

В наше время завод находился на стадии банкротства, однако уже в марте 2021 появилась информация, что на заводе "Звезда" в Шостке возобновят производство пироксилиновых порохов. Для этого есть соответствующая государственная программа, по которой на старейшем предприятии Государственного концерна "Укроборонпром" будет создана технологическая линия малотоннажного производства пироксилиновых порохов.

Также в городе расположен казенный завод "Импульс". Это единственное в Украине и одно из немногих предприятий в мире, которое в замкнутом цикле производит средства инициирования зарядов взрывчатых веществ (капсулы-детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры и т.п.) для проведения соответствующих работ в горнодобывающей и угольной промышленности, геологоразведке, нефтегазодобыче, строительстве и металлургии.

Кроме того на территории города расположен и Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов. Это научно-исследовательский институт Украины, специализирующийся на разработке рецептур взрывчатых веществ и порохов, технологий их производства, проектировании нестандартного оборудования для производства различных видов пороха и взрывчатых веществ, а также выполняющий работы по проектированию, разработке и утилизации боеприпасов.

Институт входит в список предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Стоит отметить, что в настоящее время об активной работе этих предприятий в открытых источниках нет информации. При этом в городе работает множество гражданских предприятий. Соответственно, в первую очередь эти циничные удары угрожают именно гражданским.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о Стрые, на который россияне нацеливают ракеты.