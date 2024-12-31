Попал в психбольницу и стал невостребованным: как выглядит могила звезды "Карнавальной ночи" Белова

После одного случая карьера актера начала разрушаться

Фильм "Карнавальная ночь" был безумно популярен в Советском Союзе. Главные актеры, в частности Людмила Гурченко и Юрий Белов, стали знаменитыми после выхода ленты. Так, мужчина сыграл еще во многих больших фильмах, а затем его карьера пошла на убыль.

"Телеграф" расскажет о карьере актера и где он похоронен.

Юрий Белов — что известно

Мужчина родился в 1930 году в Ржеве Калининградской области. Учился во Всероссийском государственном институте кинематографии, по окончании которого стал актером Театра-студии киноактера. Белов прославился благодаря роли Гриши Кольцова в фильме "Карнавальная ночь".

После этого карьера актера двигалась вверх. Он снимался в таких лентах, как "Девушка без адреса", "Неподдающиеся", "Алешкина любовь", "Королева бензоколонки", "Приходите завтра…". Это сделало Белова популярным на весь Советский Союз.

Впрочем, из-за одного высказывания актер поплатился карьерой в СССР. В 60-х на одном из банкетов Белов сказал, что тогдашнего лидера Советского Союза Никиту Хрущева скоро заменят. После этого в помещение вошли люди в белых халатах, надели на Белова смирительную рубашку и отправили его в психбольницу. Там он провел полгода.

Такой эпизод из жизни очень отразился на карьере актера. Его перестали приглашать на съемки. В 1972 году Белов сыграл главную роль в ленте "Остановка поезда – две минуты". После этого он перестал появляться в кино.

Белов зарабатывал на жизнь приватными перевозками на "Москвиче". Мужчина тяжело переживал свое забвение в советском кино, поэтому начал выпивать.

Белова не стало 33 года назад, 31 декабря 1991 года. Он пришел домой из бани и хотел посмотреть "Карнавальную ночь", но не успел. Причиной смерти стало заболевание сердца. Актер скончался в 61 год.

Могила Юрия Белова

Прощание с Юрием Беловым было скромным. В последний путь актера провели родные, друзья и близкие.

Актера похоронили на Кунцевском кладбище в Москве. На могиле Белова был установлен небольшой прямоугольный памятник с его фотографией и личными данными.

Позже в прессе писали, что могила выглядит неухоженно. Памятник актеру стал грязным, а место захоронения заброшено пластиковыми цветами.

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