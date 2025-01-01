Бумажные документы не нужны. Как получить УБД и сколько будет действительна "бронь" после 1 января

С января 2025-го в "Дії" появится е-удостоверение участника боевых действий

С 1 января 2025-го в Украине вводится автоматическое предоставление статуса участника боевых действий (УБД). Военным, выполняющим боевые задания, теперь не нужно будет подавать бумажные документы.

После предоставления статуса УБД защитник будет иметь возможность сгенерировать е-удостоверение в "Дії", такой документ можно будет демонстрировать с января 2025 года.

Больше об этом читайте в публикации: "Новый год — новые налоги и тарифы. Что изменится для украинцев с 1 января 2025 года".

Также Кабмин продлил бронирование после кибератаки на реестры Минюста, таким образом оно будет действительно до 20 января, в случае, если сроки истекли 20 декабря. Если же бронирование завершилось до 19 декабря, то есть до кибератаки – работодатели смогут его восстановить после возобновления работы реестров.

Напомним, в 2025 году в Украине государственные и коммунальные учреждения здравоохранения будут брать деньги за услуги. "Телеграф" рассказывал, за что украинцы заплатят в больницах с 1 января.