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Ради льгот и УБД? Разумков предлагает отправить нардепов на фронт, но мнения украинцев разделились

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Политик сделал громкое заявление
Политик сделал громкое заявление. Фото delo.ua

Реакция на предложение была неоднозначной

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил отправлять народных депутатов на фронт на 1 месяц, но не более 30 нардепов за раз. Они будут выполнять такие же задачи, как и обычные военные.

Об этом народный депутат и бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу". Украинцы по-разному отнеслись к этому предложению.

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Некоторые пользователи считают, что мобилизация депутатов – это хорошая идея. Один из пользователей привел пример Израиля, где сражаются дети политиков. Но некоторые отметили, что отправлять нужно не 30 нардепов, а всех.

Нашлись и недовольны такой инициативой. Некоторые пользователи считают, что депутаты не будут воевать, а только "сфотографируются", получат УБД и льготы для военных.

Некоторые комментаторы обвинили Разумкова в пиаре. Будто политик уже готовится к выборам. В частности, так отреагировали на заявление экс-спикера ВРУ на готовность мобилизоваться в ряды ВСУ в первых рядах.

Отметим, что в интервью Разумков также прокомментировал до сих пор не принятый законопроект о мобилизации. Он считает его вредным для страны. Читайте об этом и другом в эксклюзивном материале "Телеграфа": "Закон о мобилизации еще не принят, а уже навредил государству" – Дмитрий Разумков об ошибках власти и плане "Б" для Украины.

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#Нардепы #Фронт #Дмитрий Разумков