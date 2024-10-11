Северное сияние снова раскрасило украинское небо в невероятные цвета (фото)

Редкое явление украинцы наблюдали уже второй раз за октябрь

Вечером в четверг, 10 октября, в Украине можно было наблюдать северное сияние: небо приобрело нежную розовую и зеленоватую окраску. На днях Землю накрыла сильная магнитная буря, у северного сияния и у нее одна причина — возбуждение геомагнитной оболочки Земли корональными выбросами.

"Телеграф" собрал в сети зрелищные фото неба в ярких оттенках. Это невероятное зрелище наблюдалось в разных уголках Украины — в Одесской, Харьковской, Полтавской, Киеве и Днепре, а также в Ровенской и Львовской областях.

Северное сияние в Одесской области:

Северное сияние в Харькове:

Северное сияние в Днепре:

Северное сияние в Киеве:

Северное сияние во Львове:

Северное сияние в Богородчанах, Ивано-Франковская область

Фото Светлана Гусак

Фото Светлана Гусак

Фото Светлана Гусак

Следует отметить, что сильные (класса G4) геомагнитные бури возможны 10 и 11 октября. Мощный выброс корональной массы начался вечером 10 октября. Он способен спровоцировать до 12 часов сильного шторма с полярными сияниями, видимыми невооруженным глазом во многих европейских странах и штатах США. Уже в субботу, 12 октября, сила магнитной бури снизится до 5 баллов.

Для справки: северное сияние — это быстро меняющееся оптическое явление свечения отдельных участков ночного неба. Она происходит в верхних слоях атмосферы планеты под влиянием потоков заряженных частиц, направленных на магнитное поле планеты к полюсам.

Как рассказывал Телеграф, северное сияние наблюдали в Украине и 7 октября. Увлекательное явление видели в небе над Одесской и Ивано-Франковской областями.