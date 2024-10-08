Северное сияние вновь добралось до Украины: где его видели (завораживающие фото)

Сияние в Украине является нетипичным явлением

В небе над Одесской и Ивано-Франковской областями наблюдалось северное сияние. Небо было раскрашено красными, желтыми, синими и другими цветами.

Соответствующие фотографии появились в различных Telegram-каналах. Местные жители публикуют очаровательные кадры этого оптического явления.

Пользователи сети отмечают, что северное сияние можно было наблюдать 7 октября. При этом, в разное время его удалось сфотографировать в разных цветовых гаммах. Например, в Ивано-Франковке сияние было бардовым, а затем стало разноцветным.

Тем временем в Одессе невероятные фото удалось сделать местным жителям на пляже. Яркими цветами сияние отражалось в воде, что делоло этот момент еще волшебнее.

Справка: Северное сияние — это оптическое явление свечения отдельных участков ночного неба в быстро меняющемся полярных районах. Оно происходит в верхних слоях атмосферы планеты под влиянием потоков заряженных частиц, направленных магнитное поле планеты к полюсам.

Причина появления северных сияний та же, что и у магнитных бурь: возбуждение геомагнитной оболочки Земли корональными выбросами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сейчас на Солнце существует 6 солнечных пятен с нестабильными магнитными полями, содержащими энергию для солнечных вспышек, направленных на Землю. В этот период наша планета находится в состоянии сильного геомагнитного шторма.