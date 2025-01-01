У новорічну ніч у небі на Івано-Франківщині помітили вражаюче явище (фото)

Фотографії були зроблені з гори Острій над Косовим.

Новорічної ночі на Івано-Франківщині помітили дивовижне явище — все небо покрило північне сяйво. Воно переливалося рожевими відтінками.

Відповідні фотографії опублікували у соціальних мережах. Вражаюче атмосферне явище помітили, зокрема, неподалік Косова о 1:30.

Зазначається, що фото зроблено з гори Острій над Косовим.

Довідка: Полярне сяйво, північне сяйво – це атмосферне оптичне явище, свічення (люмінесценція) верхніх шарів атмосфер планет, що виникає внаслідок взаємодії магнітосфери планети із зарядженими частинками сонячного вітру.

Кожне явище має свою неповторну гаму в силу мінливості хімічного складу атмосфери та погодних факторів.

При спостереженні з поверхні Землі полярне сяйво проявляється у вигляді загального швидко мінливого світіння неба або променів, смуг, корон, "завіс". Тривалість полярних сяйв становить від десятків хвилин до кількох діб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в жовтні 2024 року в Україні можна було спостерігати північне сяйво : небо набуло ніжного рожевого і зеленого забарвлення.