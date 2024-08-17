Украинский фотограф показал уникальные кадры звездопада и северного сияния: завораживающие фото

Поток Персеиды объединился с полярным сиянием и вертикальным Млечным путем

Фотограф Андрей Тандырак показал уникальные кадры метеорного потока Персеиды, который удалось запечатлеть над Украиной 13 августа. К звездопаду добавилось еще одно редкое для наших широт явление — полярное сияние.

Завораживающие фото он опубликовал в своем Instagram. Украинцы в сети пришли в восторг от увиденного.

Кадры были сделаны в Стрыйском районе Львовской области при помощи специальной техники — астрофотографии. По словам фотографа, он не знал о полярном сиянии и сперва готовился снимать только звездопад и вертикальный Млечный путь. Условия для съемки были идеальными — безлунная ночь и безоблачное небо.

Сперва фиолетовый свет в кадре АндрейТандырак принял за отблески ближайшего города. Но позже выяснилось, что ему удалось сделать поистине уникальные кадры.

"Представьте: сидишь на скале, вокруг тьма. Ты еще раз тщательно проверяешь, крепко ли закреплен фотоаппарат к альпинистским креплениям, чтобы он не упал в сорокаметровую пропасть… Природа приготовила сюрприз! Из новостей узнал, что на небе появилось полярное сияние! Глазам оно не заметно, прогноза сияния не видел поэтому и не обратил внимание на фиолетовый засвет в кадре в начале съемки. Думал, это Стрый так удивительно светится. Быстро проверил, попадает ли оно в кадр, и ДА! Камера запечатлела это чудо! 5 часов непрерывной съемки и бессонная ночь дала хороший результат. Радуюсь и считаю, что это уникальное фото для нашего края", — написал фотограф.

Он добавил, что падающие звезды на самом деле никакие не звезды. Это следы метеоров, которые сгорают после того, как попали в атмосферу Земли. В случае потока Персеиды это были обломки кометы 109P/Свифта-Туттля, которая пролетает около Земли раз в 133 года. Украинцы в сети поблагодарили его за фантастические фото, а некоторые даже не поверили, что такая красота могла быть на самом деле.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что северное сияние наблюдалось в Украине крайний раз в мае текущего года. Его причиной стала мощная геомагнитная буря.