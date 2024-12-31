Впервые в мире: ГУР уничтожили российский вертолет дроном (видео)

Морской дрон оснащен ракетами Р-73 "SeeDragon"

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью морского дрона. Речь идет о беспилотнике Magura V5, оснащенным ракетным вооружением

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МО. Там отметили, что такое событие произошло во вторник, 31 декабря.

Украинский морской дрон Magura V5 оснащен ракетами Р-73 "SeeDragon", благодаря которым был поражен российский вертолет.

"Во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8", — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один такой же вражеский вертолет потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Что известно про дрон Magura V5

MAGURA V5 уже успешно потопил не менее 9 российских кораблей, вдвое больше подбившего. Дроны начали с 23 мая 2023 года, когда был поражен разведывательный корабль "Иван Хурс". На счету дрона Magura V5: корабль проекта 22160 "Сергей Котов", десантные катера "Д-144 Серна" и "Д-295 Акула", ракетный катер "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников", другие катера разных типов.

Длина такого дрона 5,5 м, а ширина в полтора метра. Полностью снаряженный он весит более тонны. При этом боевая часть – 250 килограммов.

максимальная дальность использования – до 800 км,

операционный радиус действия – до 400 км.

максимальная скорость, которую может развить дрон — 78 км/ч,

крейсерская скорость – 41 км/ч.

Этот дрон способен быть не только ударным, но и разведчиком, выполнять поисково-спасательные работы, ввести противоминную деятельность. Он имеет три способа навигации. Точная стоимость беспилотника не называется, по некоторым оценкам приблизительная стоимость около 10 млн грн.

Magura V5

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский беспилотник поразил российский корабль во временно оккупированном Крыму. Есть информация, что речь идет о буксире "Федор Урюпин" (IMO: 9443499).