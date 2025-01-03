За год россияне захватили тысячи квадратных километров в пяти областях (карта)
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Враг не считается с потерями
В течение длительного времени российская армия имеет продвижение по территории Украины. За прошлый, 2024 год, оккупанты захватили около 3 650 квадратных километров нашей земли.
По данным Telegram-канала "КіберБорошно", самые большие территориальные потери приходятся на Донецкую и Харьковскую области. Также продвижение врага за год произошло в Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
Сколько территорий захватили россияне в 2024 году в зоне ответственности шести оперативно-тактических группировок (ОТУ):
- ОТУ Донецк — 2 440 кв.км
- ОТУ Старобельск — 479 кв.км
- ОТУ Луганск — 335 кв.км
- ОТУ Харьков — 211 кв.км
- ОТУ Запорожье — 97 кв.км
- ОТУ Херсон — 95 кв.км
При этом в августе 2024 года Силы обороны Украины начали операцию на территории России и взяли под контроль 1100 кв.км территории в Курской области. Россияне продолжают контрнаступление, по состоянию на начало января под контролем украинской армии остается 460 кв.
Как сообщал "Телеграф", по оценкам западных аналитиков, у ВСУ невыгодна позиция на фронте. Украинские войска раздробляются на отдельных участках фронта, давние проблемы в управлении войсками становятся все более актуальными. При этом российская армия удерживает инициативу на поле боя.