Враг не считается с потерями

В течение длительного времени российская армия имеет продвижение по территории Украины. За прошлый, 2024 год, оккупанты захватили около 3 650 квадратных километров нашей земли.

По данным Telegram-канала "КіберБорошно", самые большие территориальные потери приходятся на Донецкую и Харьковскую области. Также продвижение врага за год произошло в Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Сколько территорий захватили россияне в 2024 году в зоне ответственности шести оперативно-тактических группировок (ОТУ):

ОТУ Донецк — 2 440 кв.км

ОТУ Старобельск — 479 кв.км

ОТУ Луганск — 335 кв.км

ОТУ Харьков — 211 кв.км

ОТУ Запорожье — 97 кв.км

ОТУ Херсон — 95 кв.км

При этом в августе 2024 года Силы обороны Украины начали операцию на территории России и взяли под контроль 1100 кв.км территории в Курской области. Россияне продолжают контрнаступление, по состоянию на начало января под контролем украинской армии остается 460 кв.

Как сообщал "Телеграф", по оценкам западных аналитиков, у ВСУ невыгодна позиция на фронте. Украинские войска раздробляются на отдельных участках фронта, давние проблемы в управлении войсками становятся все более актуальными. При этом российская армия удерживает инициативу на поле боя.