Украинский музыкант призвал убивать сотрудников ТЦК - извинения ему не помогли (видео)

Парень извинился, но ему мало кто поверил

Молодой украинский гитарист и участник рок-группы Burned Time Machine Мирослав Щербак на своей странице в Instagram внезапно начал призывать убивать сотрудников ТЦК. Его сторис вызвали шквал непонимания и критики.

Под давлением общественности музыкант извинился, но группа разорвала с ним контракт, а пользователи соцсетей захейтили парня. "Телеграф" разобрался в подробностях громкого скандала.

С чего все началось

Гитарист рок-группы Burned Time Machine Мирослав Щербак начал публиковать на своей странице в Instagram множество сторис с провокационным содержанием. Он сопровождал короткие видео такими надписями: "Смерть ТЦК", "ТЦК должно быть убито", "Вы сами знаете, что будет, когда мы их (ТЦК) уничтожим" и так далее.

Соответствующие скриншот опубликовали журналисты сайта "OBOZ.UA".

После этого украинцы начали засыпать музыканта негативными комментариями. Под давлением общественности Щербак записал видео с извинениями и заявил о том, что он "совершил ошибку" и "внес раскол в общество". Он также добавил, что причиной такого поступка стал "страх".

Комментарии к видео парень предусмотрительно закрыл.

Внимание: в видео присутствует ненормативная лексика.

Однако это не помогло парню и группа Burned Time Machine, гитаристом которой он был, разорвала с ним контракт. Также на странице коллектива появился пост о том, что они "не поддерживают высказывания Мирослава".

При этом в сообщении указано, что "аждый совершает ошибки" и "люди заслуживают второго шанса".

Напомним, в киевском метрополитене люди обратили внимание на сомнительный рекламный баннер с ведущей Еленой Кравец, которая от имени военнослужащей рассказывает о проблемах некомфортного нижнего белья, которое, якобы, мешает ей выполнять боевые задачи на фронте. Некоторых украинцев возмутил такой "кринжовый" подход к этой теме и люди назвали это "неуважением" по отношению к женщинам-военным.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинская певица Sowa устроила во Львове странный перформанс во время которого девушки переодетые в сотрудниц ТЦК останавливали на улице мужчин и просили их предъявить документы. Украинцам не понравился "пранк с ТЦК" и певицу начали жестко критиковать в соцсетях. Ее назвали "ненормальной" и обвинили в спекуляциях на теме войны.