США предоставят Украине средства за счет замороженных активов России. Речь идет об очень большой сумме

Ранее наша страна уже получила первый транш

Соединенные Штаты Америки выделят Украине 15 млрд долларов. Эти средства обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По его словам, соответствующее грантовое соглашение подписали украинский Минфин и Всемирный банк.

Премьер отметил, что это средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму 20 млрд долларов по инициативе G7. По его словам, украинское правительство направит эти средства на социальные и гуманитарные расходы.

"Спасибо Соединенным Штатам и Всемирному банку за реализацию и поддержку инициативы, которая заставляет Россию платить за агрессию против Украины", — написал Шмигаль.

В свою очередь в Министерстве финансов Украины объяснили, что это средства из Фонда финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины (FORTIS Ukraine FIF) Всемирного банка. Финансирование осуществляется за счет вклада США общим объемом 20 млрд долларов США в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA).

Первый транш объемом 1 млрд долларов США из 20 млрд долларов США Украина уже получила через программу Всемирного банка по второму займу в поддержку политики развития "Основы роста" (Second Growth Foundations Development Policy Loan – DPL).

Средства от США в рамках PEACE in Ukraine будут направлены на:

выплату заработной платы работников здравоохранения, образования, служб быстрого реагирования и государственных служащих;

помощь малоимущим семьям, ВПЛ, лицам с инвалидностью, а также семьям с детьми (при беременности и родах, при рождении, при усыновлении, одиноким матерям).

"В 2025 год мы входим с уверенностью в своевременном и в полном объеме финансировании всех основных потребностей социального и гуманитарного направлений. Благодарен Соединенным Штатам как за содействие в имплементации механизма ERA, заставляющего Россию платить за ущерб Украине, так и за оперативное решение всех технических вопросов, чтобы средства были доступны Украине уже с конца 2024 года", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Ранее Министерство финансов США объявило о выделении 20 млрд. долларов Украине из замороженных активов Российской Федерации. Деньги выделяют в рамках инициативы G7, предусматривающей общую помощь в 50 миллиардов долларов.

Напомним, 18 декабря Всемирный банк одобрил передачу Украине 2,05 млрд долларов США. Половина этих денег впервые предоставляется Украине из фонда, который пополняется за счет доходов от замороженных активов российского режима.