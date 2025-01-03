Украина получит от США новую военную помощь: когда это произойдет

Что именно и когда именно Украина получит от США, пока неизвестно

Соединенные Штаты Америки планируют выделить Украине очередной пакет военной помощи. Это должно произойти в ближайшее время.

Об этом в соцсети "Х" (бывший "Твиттер") сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш. В подтверждение он привел слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

Правда, ни Кирби, ни Ярыш пока не уточнили, когда именно это произойдет, что войдет в пакет и сколько это будет стоить.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников срочно оказать нашей стране помощь в виде дополнительных систем ПВО. Они необходимы для усиления энергетической устойчивости Украины в зимний период.

Сибига также отметил, что Украине необходимо остановить Россию и не допустить продвижения ее войск на нашу территорию. Кремль пытается оккупировать как можно больше территорий, чтобы усилить свои позиции на переговорной площадке. В этом заключается логика россиян, подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Напомним, "Телеграф" писал, готовы ли Россия и Украина к мирным переговорам.