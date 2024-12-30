Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи. Что в него входит

Он поручил быстро доставить оружие

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти 2,5 миллиарда долларов. Эти средства пойдут на военную помощь для Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. По словам Байдена, эта сумма включает дополнительный пакет для поддержки украинских военных на 1,25 миллиарда долларов США и пакет в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI) на 1,22 миллиарда долларов США, предусматривающий поставки средств противовоздушной обороны, артиллерии и других критических систем вооружения

"Сегодня я с гордостью объявляю почти 2,5 миллиарда долларов на военную помощь Украине, поскольку украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от российской агрессии. После того, как Россия начала нападение на Украину в феврале 2022 года, Соединенные Штаты сплотили мир, чтобы поддержать украинский народ, и моим главным приоритетом было предоставление Украине поддержки, необходимой для победы", — подчеркнул президент США.

Байден подчеркнул, что Министерство обороны США выделило все остатки средств в рамках USAI, выделенных Конгрессом в дополнении, которое он подписал в апреле. Президент США отметил, что его администрация полностью использует финансирование, выделенное Конгрессом.

"Я поручил моей администрации продолжать как можно быстрее оказывать Украине как можно большую помощь, включая списание американской техники для Украины, скорую доставку ее на поле боя, а затем возрождение оборонно-промышленной базы США для модернизации и пополнения наших запасов нового оружия. Министерство обороны находится в процессе доставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят Украину этой зимой. Соединенные Штаты будут продолжать работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение остального времени моего пребывания в должности", — подытожил Байден.

Напомним, перед тем как покинуть пост президента Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов для усиления военной помощи Украине. Это позволит избежать остановки финансирования следующей президентской администрацией.